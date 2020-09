Mikor utalják a nyugdíjakat a következő hónapokban?

Október 9-én utal az államkincstár, novemberben 11-én, decemberben viszont jóval hamarabb, 1-jén.

A márciusban elindított - a maximum 10 millió forintos átutalásokat legfeljebb 5 másodpercen belül - célba juttató azonnali fizetési rendszer szeptembertől bővült: az úgynevezett kötegelt átutalások is mehetnek a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több utalást is lehet indítani, például egy cég vagy szervezet a fizetéseket is átutalhatja ezzel a gyors módszerrel.

A Magyar Államkincstár (MÁK) ugyanakkor szeptemberben közölte, hogy a nyugdíjakat ugyanakkor továbbra is az úgynevezett éjszakai átutalási rendszerben utalják.

Bármilyen változás (például a nyugdíjak azonnali utalási rendszerben történő megküldése) a Giro Zrt. és az elszámolásban érintett kereskedelmi bankok bevonásával megvalósuló, átfogó eredményes tesztelés és előzetes, hivatalos ügyfél tájékoztatást követően történhet.

- áll a MÁK szeptemberi tájékoztatójában.

A kincstár nyugdíjnaptára szerint idén októberben 9-én utalják a nyugdíjakat, novemberben 11-én, decemberben viszont jóval korábban, már a hónap elején, 1-jén megtörténik az utalás. A bankszámlára történő utalásnál a jóváírás az utalás napját követő munkanapon történik meg. Akik postai úton kapják a nyugdíjat, azok az úgynevezett postai kifizetési naptárban meghatározott napon jutnak hozzá az adott összeghez.