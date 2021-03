Mire költi a lakosság a pénzét a járvány alatt és mire nem?

A járvány alaposan felforgatta a boltos világot 2020-ban. A mobilpiac felrobbant, tisztítószerből is fogyott szépen, de a home office romba döntötte a ruhák és lábbelik piacát.

Az élelmiszerek vásárlása a pénztárakban kapott nyugták alapján 13 százalékkal nőtt 2020-ban egy év alatt, 7,2 százalékos drágulás mellett. Így végül mennyiségben (kilóban, literben, volumenben) 5 százalékkal többet vásároltak többet a háztartások. Üdítőkből azért fékeztek, alkoholból pedig fele volt az előző évinek a megugrás, pedig az éttermek többször is zárva voltak - írja a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog. Ezek szerint nem ivászattal teltek a korlátozásos órák otthon. És persze az élvezeti cikkek is drágultak közben. A munkahelyi kávézgatás megcsappant a home office alatt, otthon lehetett inni.

A home office és a digitális tanrend megtette a magáét, a mobiltelefonok vásárlása bővült a leggyorsabban a járványban (persze a korábbi években is gyorsan nőtt a piaca). Többet költöttek végül mobiltelefonra, mint számítógépre, vagy híradástechnikai termékekre. Mindez érthető is, hiszen techoldalról az okosmobil csaknem mindent tud, ráadásul szerepe a kapcsolattartásban - különösen egy súlyos járványidőszakban, vagy éppen a kijárási korlátozás közepette - sok magyarázgatást nem igényel. És még a digitális okításra is rá tud kapcsolódni az okosabbja, nem is kell otthon ücsörögni vele mindig. A vásárlók nem is sajnálták rá a pénzt, miközben a számítógépek, laptopok, valamint a híradástechnikai eszközök vásárlása csak szerényebben emelkedett.

A lakosság tisztálkodó-, tisztítószerekből és gyógyszerféleségekből is felhalmozott, nem is kicsit. Gyógyszerféleségekből is szépen ugrott a költekezés.

A drogériák világa sok pénzt kiszippantott a családok pénztárcájából, többet, mint a megelőző időszakban. A testápolás tétel nevében azért kicsit megtévesztő is lehet, mert a szappan és a rúzs is benne van, viszont előbbiből többet, utóbbiból kevesebbet vettek, kézmosásra többet, kenceficékre kevesebb pénz ment.

Költések (2020, milliárd forint) 2018 2019 2020 2020/2019 élelmiszer 2888 3167 3586 +419 alkohol 344 391 416 +25 dohányáru 682 764 848 +84 mobiltelefon 141 167 210 +43 gyógyszer 506 542 594 +52 tisztítószer 190 207 232 +25 építőanyag, barkács 633 742 762 +20 ruha 654 714 623 -91 cipő 240 257 205 -52

Az építőanyagok, barkácsféleségek piaca talpon maradt, de sokkal többet végül nem is költöttek a családok. A korlátozások napjaiban hosszú sorok is kígyóztak a barkácsáruházak előtt, nyilván a home office mellett, nem kellett órákat utazgatni a munkahelyre, maradhatott idő egy kis mázolgatásra.

A bútorpiac, lakásfelszerelések, és az elektromos háztartási gépek piaca nem tört meg, de azért fékezték is ezeket a kiadásokat a családok. lakástextíliából, világítási cikkekből pedig nem is fogyott több.

A ruházati piac a boltos világ legnagyobb vesztese volt a járványidőszakban. Úgy tűnik, ezen spóroltak a legtöbbet a családok, minden más fontosabb volt a boltban. Még a turkálóban is spóroltunk. Igaz, a home office és a digitális tanrend megengedte a lazább viseletet, nem kopott a tűsarok, vagy a tornacipő annyit. És akinek futotta, órából, ékszerből sem vett kevesebbet.