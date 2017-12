Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változások jönnek a fizetős parkolásban 2018-ban

Újabb fizetős zónák, magasabb díjtételek, hosszabb díjköteles időszak: többek között ez várja a budapesti autósokat 2018-ban.

2018-ban tovább folytatódik a nem helyi lakosok autóinak kiszorítása Budapest belső részeiből - tudta meg lapunk a kerületektől. Van, ahol újabb területeket vonnak be a fizetős övezetbe, mások a díjakat emelik és lehet, hogy még több zónában tolják ki a díjköteles időszakot 18 óráról 20 órára.

Az egyes díjtételekről a főváros dönt, azonban a kerületek kezdeményezhetik a módosításokat, ha azt indokoltnak tartják.

Óbudán - amint a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a módosításokat - mindkét jelenlegi fizetős övezetben drágul a parkolás. A 175 forintos zónákban 265 forintot kell majd fizetni, ahol pedig eddig 265 forint volt a tarifa, ott 350-re emelkedik a díj.

Az emelés oka, hogy a telítettség mindkét zónában meghaladja a 80 százalékot.

Ezen túlmenően a várakozási övezetek északi határán túl jelentkező P+R-hatás megszüntetése érdekében az önkormányzat Kaszásdűlő területén egy új, 175 forint/órás várakozási övezetet is létrehoz.

Terézvárosban már december 11-én drágult a parkolás, a Teréz krt. - Podmaniczky utca - Dózsa György út - Városligeti fasor - Király utca által határolt területen 350 forintra emelték a díjakat és változtak a mobiltelefonos zónakódok is.

Könnyítés ugyanakkor, hogy a díjfizetési nem 8-tól, hanem fél kilenctől indul.

Január 1-től megszűnik a parkolókártyás fizetés lehetősége. Erről a kártyatulajdonososokat korábban tájékoztatták és idén november 20-tól nem is lehetett már egyenleget feltölteni.

Ugyancsak komoly változások várhatók a XI. kerületben is, mivel helyi lakosok autói kiszorulnak a közterületekről. A közösségi közlekedési fejlesztések miatt egyre többen használják P+R parkolónak a Villányi út menti területeket és a Gellérthegy ingyenes részeit.

Az Infopark területén már a nagyobb sportpálya fejlesztés előtt is parkolási feszültségek voltak, ahol az 1-es villamos meghosszabbítása után szintén többen teszi le az autójukat.

A Kelenföld és őrmezei városrészekre is új területek bevonására tesz javaslatot az önkormányzat, mivel az M4 metró üzembe helyezését és az 1- es villamos meghosszabbítását követően itt is parkolási problémák jelentkeztek. Bár a helyzeten sokat enyhítettek az M4 mellett épült P+R parkolók, ezek kapacitása sem tudja kielégíteni a teljes parkolási igényt, így itt is a lakótelepek nyújtotta parkolási lehetőségeket használják ki az autósok. A parkolóhelyek telítettsége 90 százalékos.

Újbuda önkormányzata azzal a javaslattal fog a Fővárosi Közgyűléshez fordulni, hogy vezessék be a fizetős parkolás a budapesti (nem kerületi) tulajdonú útszakaszokon is, illetve a meglévő zónákban emelnék a díjakat.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint több budai kerület is azt tervezi, módosító javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a díjfizetési kötelezettség 18 óráról 20 órára nőjön.

A XIII. kerületben is új övezet érkezik január 2-án. Ez a Rákos patak - Tatai utca - Kámfor utca - Reitter Ferenc utca - Gyöngyösi utca - Göncöl utca által határolt terület.

A kerületben két parkolási zóna van, amelyeket az Árpád híd - Róbert Károly körút vonala választ ketté. Az 1-es fizető parkolási zóna a Róbert Károly körúttól délre a Szent István körútig, a 2-es fizető parkolási zóna a Róbert Károly körúttól északra, a kerület, illetve a már kialakított és a most kialakításra kerülő parkolási övezetek határáig tart (erről itt írtunk bővebben.)

A fizetendő díjak 175, 265, illetve 440 forint. Utóbbi Újlipótvárosra jellemző.

Zuglóban 2017-ben vezették be a fizető parkolást, de az önkormányzat tájékoztatása szerint ezek nem oldották meg a problémákat, sőt rövidtávon bizonyos városrészekben még növelte is azokat.

Emlékezetes, hogy a Városligetben bevezetett hétvégi fizetős parkolást november 11-től fel is kellett függeszteni.

Ezért a képviselő-testület újabb kerületrészek fizetős övezetbe való bevonását kezdeményezi a

Csömöri út - Lőcsei utca - Bosnyák utca - Fűrész utca - Szugló utca - Nagy Lajos király útja által határolt területen,



Mexikói út - Erzsébet királyné útja - Lőcsei út -Telepes utca - Fűrész utca - Csömöri út - Thököly út által határolt területen és a



Mexikói út - Kacsóh Pongrác út - Kassai tér - Szikszó park - Lőcsei út - Erzsébet királyné útja által határolt területen



Ezen belül a Kisföldalatti végállomás és a Kacsóh P. úti felüljáró közötti P+R parkoló területén és a Mexikói út Erzsébet királyné útja és a Kacsóh Pongrác út közötti területen a díjszedést a várakozási övezet bevezetését követő utóvizsgálat eredményének értékeléséig felfüggesztik. A fizetős övezeten belül tehát lesz egy ingyenesen használható parkolóterület, amely további sorsáról - azaz, hogy ingyenes maradjon-e vagy sem - a tapasztalatok birtokában döntenek.

Ahol minden marad a régiben

Bár cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ valamennyi kerülettől, az már biztos, hogy sem az I. sem pedig a II. kerület nem tervez módosítani a parkolási díjakon és a zónahatárokon és a VII. kerületben is minden marad a jelenlegi állapot szerint.

Ingyenes marad a parkolás a XV. és a XVI. kerületben. Utóbbinál azt közölték, hogy folyamatosan nő a parkolóhelyek száma, amellyel az igényeket ki tudják elégíteni. Ráadásul a kerület "nem célállomás", a kisebb helyi bevásárlóközpontokat az ott lakók látogatják. A HÉV-vonal mellett pedig elég a P+R-kapacitás.

A XIX. kerület (Kispest) sem kíván fizetős zónákat kialakítani, ahogyan a XXIII. (Soroksár) sem.

Ferencvárosban 2018-ban nem módosítanak sem a zónahatárokon, sem pedig a díjakon. A IX. kerület 2016 októberében vonta be a Vágóhíd utca környékét és a József Attila lakótelep egy részét a fizetős zónába.

Címlapkép: Szabó Dániel/Napi.hu

