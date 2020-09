Nagyot nőhet Novák Katalin fizetése

Novák Katalin miniszterként akár havi bruttó 3 millió forintot is kereshet majd októbertől, szemben az eddigi 1,3 millió forinttal - számolta ki az Mfor.hu.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti bejelentése szerint létrehoznak október elsejétől egy, a családügyekért felelős, a családokkal foglalkozó tárca nélküli miniszteri posztot, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) jelenlegi, a területért amúgy is felelős államtitkára, Novák Katalin tölt be.

Idén leadott vagyonnyilatkozata szerint a politikus államtitkárként tavaly havi bruttó 1,3 millió forintot keresett. Ez azonban már idén is növekedhetett volna, ha nem lenne parlamenti képviselő is.

Családügyekkel foglalkozó tárca nélküli miniszterként ennél garantáltan többet vihet majd haza: a miniszteri fizetések összege bruttó 1,9 millió forint, a képviselői fizetéssel együtt pedig meglehet a havi bruttó 3 millió forint is - írta az Mfor.hu.

Év végi jutalmáról pedig ezentúl nem Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter dönt majd. Az Orbán-kormányban eddig két tárca nélküli miniszter volt: a nemzeti vagyon kezeléséért felelős Mager Andrea, valamint Süli János, aki a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős. Ők jelenleg havi bruttó 5 millió forintot visznek haza, ez annak köszönhető, hogy a tárca nélküli miniszterek a törvény szerint legalább annyit kell, hogy keressenek, mint az általuk felügyelt vállalatok vezetői.

Novák Katalinnak a vagyonnyilatkozata szerint 8 ingatlanban tulajdonos: Budapesten, Szegeden és Balatonlellén vannak érdekeltségei, 20 millió forint megtakarítása is van, valamint lakáskiadásból évi 2,1 millió forint bevétele volt 2019-ben.

Az új családügyi miniszterhez valószínűleg semmilyen vállalat nem fog tartozni, bár azt még nem lehet pontosan tudni, hogy milyen hatáskörei lesznek. Vélhetően a kormány által tavaly létrehozott Kopp Mária Intézet felügyelete beleeshet ebbe a körbe, hiszen családpolitikával foglalkoznak - írta a portál.

A Novák vezette család- és ifjúságügyért felelős államtitkárság távozása után nem várható további átalakítás az Emminél - írta korábban az ATV.hu.

Életrajza szerint a 43 éves politikus a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett diplomát 2001-ben, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán és az Université Paris X Közösségi és francia jogi képzésén is részt vett. Pályáját 2001-ben a Külügyminisztériumban kezdte, ahol 2010-2012 között miniszteri tanácsadó is volt, majd 2012-2014 között az Emminél volt miniszteri kabinetfőnök, 2013-2014-ben a külügy frankofón ügyekért felelős miniszteri biztosaként tevékenykedett, 2014 óta az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, 2018 tavasza óta a Fidesz országgyűlési képviselője is, 2017 novemberétől a Fidesz külkapcsolatokért is felelős alelnöke.