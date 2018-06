Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nehéz napok várnak ránk

A frontátvonulások jól ismert biológiai következményei mellett az időjárás és az évszakok érzelmekre gyakorolt hatásai is bizonyítottak: a szélsőségek jobban megviselik az emberi pszichét - hívta fel a figyelmet a Generali Biztosító.

Egy 59 kínai városban és közel 13 ezer amerikai lakóterületen végeztek adatgyűjtést nyomán kiderült, hogy a 22 Celsius-fokos átlaghőmérséklethez közelebb eső vidékeken felnövők barátságosabbak, az érzelmi stabilitásuk magasabb és lelkiismeretesebbek is, szemben azokkal, akik szélsőségesebb (akár hidegebb, akár forróbb) tájain élnek a bolygónak.

A szélsőségek pedig jobban megviselik az emberi pszichét. Ennek egyik jól megfigyelhető példája a szezonális affektív zavar (SAD), amely az évszakok változásához kapcsolódik. Előfordulhat tavasszal vagy nyári időszakban is, de jellemzően a tél érkezése, a rövidülő nappalok és a hideg beállta az, ami sokak vállára nehéz lelki terhet helyez.

Míg az év első felében a napsütéses napok száma magas, június 21-én, a nyári napfordulóval megfordul ez a tendencia és a nappalok ismét rövidülni kezdenek. Ebben az időszakban - a depresszióhoz hasonlóan - motivációvesztéssel és állandó kimerültség-érzéssel járó tünetek előfordulhatnak, koncentrációzavarral, reménytelenséggel, bűntudattal kísérve - írta a biztosító.

Az időjárás hatással van a hangulatunkra, az életkedvünkre, és arra is, hogyan viszonyulunk embertársainkhoz. Mindezen túlmenően a természet fizikai hatást is gyakorolhat életünkre: egy komoly jégeső, vagy az elmúlt hetekben is jelentkező viharok nagy károkat okozhatnak számunkra.

A magyarok a jelek szerint érzékelik, hogy az időjárási jelenségek kockázatot jelenthetnek otthonukra és szabadidős tevékenységeikre, szabadságunkra egyaránt.

