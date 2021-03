Gulyás: kevés az oltásra regisztráltak száma, ismét levelet kapnak az idősek

Ma újabb 450 ezer adag kínai vakcina érkezett Magyarországra - közölte Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A kormány az orosz és a kínai oltások szerződéseit is nyilvánosságra hozza. Még kevés a nyájimmunitás eléréséhez az oltásra regisztráltak száma, ezért kérnek mindenkit, különösen az időseket, hogy vegyék fel az oltást. A 3. járványhullám a 2. hullám legnehezebb napjainál is rosszabb lehet - mondta a miniszter.

A kormány szinte kizárólag a koronavírus-járvány elleni védekezéssel foglalkozott szerdai ülésén - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

A járvány felfutó szakaszban van, a mai 8000 fölötti fertőzésszám is azt mutatja, hogy a harmadik járványhullám a második hullám legnehezebb napjainál is rosszabb lehet, ezért a kormány kéri, hogy mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat, csökkentse a kapcsolattartást és vegye fel az oltást. Eddig 1,1 millió embert oltottak be hazánkban.

Ötmillió beoltott kellene a védettséghez



Néhány órával ezelőtt újabb 450 ezer kínai vakcina érkezett, így összesen már egymillió vakcina jött Kínából. Az idősek oltására húsvétig sor kerülhet, de még több százezer idős ember van, akik nem regisztráltak az oltásért - a kormány kéri, hogy ők is fontolják meg a regisztrációt, erről az országos tisztifőorvos is levelet ír majd az érintetteknek - közölte Gulyás.

Jelenleg 3 millió 188 ezer az oltásra regisztráltak száma, ami a beoltott kétszázezer egészségügyi dolgozóval együtt sem éri el a lakosság 50 százalékát, ezért mindenkit kérnek, hogy a nyájimmunitás (60-70 százalék, 5 millió fő lenne ez) eléréséhez regisztráljanak.

Csütörtökre 8312 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, elhunyt 172 beteg. Mind az új fertőzöttek, mind a lélegeztettek száma (911 fő) rekordot döntött.

Magyarország kínai és orosz vakcinákra kötött szerződéseit 24 órán belül nyilvánosságra fogják hozni. Gulyás szerint Brüsszel ugyanakkor megtiltja az uniós vakcinaszerződések nyilvánosságra hozatalát.

A szolgáltatócégek is kaphatnak újraindítási kölcsönt

A szolgáltatóipari szektor cégeivel együttérez a kormány, ezért erre a hónapra ezen, a kormány által bezárásra ítélt vállalkozások is igényelhetnek bértámogatást, mentesülnek a járadékfizetés és a bérleti díj fizetése alól, valamint igényelhetik a 10 millió forintos állami újraindítási gyorskölcsönt is. A katás vállalkozások és az egyéni vállalkozók is mentesülnek ebben a hónapban a kata és a szociális hozzájárulási adó fizetése alól.

Bértámogatásokat időben folyósítják, az eddig kifizetett összeg 50 milliárd 618 millió forint, míg a cégek által igényel összeg 50 milliárd 857 millió forint.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva közölte, hogy már ő is megkapta az oltást, Szputnyik vakcinát.

Kudarc a lefújt hétvégi AsztaZeneca-oltás?

A miniszter arra a kérdésre, hogy indult-e vizsgálat a hétvégi 74 ezer fősre tervezett és a kiküldött téves sms-ek miatt lefújt astrazenecas oltás miatt, azt válaszolta, hogy azt nem fújták le, hiszen a múlt hétvégén 196 ezer embert beoltottak Magyarországon, ami jobb az uniós országoknál. A 74 ezer Astrazeneca-vakcinából 25 ezret beadtak a hétvégén, mintegy ötvenezret pedig a következő napokban.