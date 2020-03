Operatív törzs: új szakaszba lépett a járvány

Újabb szintre lépett a járvány, már csoportos megbetegedésekre lehet kérdezni - mondta el a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs (OT) a hétfői sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos. Részleteiben ismertették Orbán Viktor ma bejelentett intézkedéseit. Új eljárásrendet is bevezetnek. Mostantól a tüdőgyulladásos megbetegedéseket külön tesztelni fogják. Továbbra sem adnak majd bővebb tájékoztatást az új fertőzöttekről. A külföldről hazatérők kötelezően 14 napig hatósági karanténba kell, hogy vonuljanak.

Az első szakasz tulajdonképpen befejeződött. Ebben külön, egyedi megbetegedési jelleggel terjedt a koronavírus. De a következő napokban már a csoportos fertőzések szakaszába lépünk - mondta el Müller Cecília, aki szerint az új fázis olyan lesz, mint az influenzajárványoknál. Vagyis a forrás már nem mindig fellelhető, és ezt a mostani betegeknél is tapasztalják.

"Már nem lesz olyan az életünk, mint ezt megelőzően volt" - magyarázta a tisztifőorvos, aki szerint mindenkinek van felelőssége abban, hogy megelőzze a járvány terjedését. "Ezt nekünk egy új magatartásformával, de más szokásokkal kell kezelnünk" - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti beszédében a járványkezelés újabb intézkedéseit jelentette be, amelyeket az Operatív Törzs javaslatára vezetnek be:

Magyarország lezárja a határait a külföldiek előtt, csak magyarok léphetnek majd be az ország területére.

A mozik bezárnak, az éttermek csak 15 óráig lehetnek nyitva, de az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és a drogériák nyitva lehetnek.

Mindenkit arra kérnek, a családi eseményeken kívül minden összejövetelt halasszanak el.

Betiltják a nyilvános rendezvényeket hétfő éjféltől.

Azt is kérik, a 70 évnél idősebbektől, hogy a saját egészségük érdekében ne hagyják el a lakásukat.

Arra kérte az embereket, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. "Minden személyes érintkezés, emberi kontaktus egy veszélyforrást jelent" - magyarázta Müller Cecília, aki hangsúlyozta, hogy különösen az idősek vigyázzanak. "Számos intézkedés történt, hogy ne kelljen orvoshoz menniük és a váróban kockázatoknak kitenni magukat" - mondta a szakember.

Ha valaki észleli magán a tüneteket, akkor telefonon jelentkezzen a háziorvosnál. Ne menjen be a rendelőbe! - kérte Müller, aki ismét kiemelte a kézmosás fontosságát, valamint a tömegközlekedés kerülését, ha megoldható. Elismételte, hogy a szájmaszk nem véd a fertőzéstől, az a fertőzötteknek van, hogy ők ne terjesszék a Covid-19 vírust.

"Kijelöltünk a Nemzeti Népegészségügyi Központon túl 7 laboratóriumot, ahol a koronavírusos mintákat ellenőrizhetik" - jelentette be Müller Cecília, aki azt is elmondta, hogy a vidéki kórházak infektológiai osztályait is bevonhatják a fertőzöttek ellátásába. Hamarosan pedig új eljárásrendet készítenek a WHO ajánlásai alapján.

Kérdésre elmondta, hogy a betegek jogok miatt nem hozzák nyilvánosságra, hogy kik betegedtek meg, noha így a kontakt személyek akár maguktól is jelentkezhetnének. Müller azt is hozzátette, hogy a rendőrség és a hatóságok hatékonyan tudják felkutatni a kontaktszemélyeket.

A tüdőgyulladásos betegségben szenvedőknél most már laboratóriumi vizsgálatokat fogunk végezni. Ahol nincsen egyéb kimutatott kórokozó, ott erre azért van szükség, hogy képet kapjunk az ilyen jellegű betegségek országos helyzetéről

- mondta el Müller Cecília.

A 65 év feletti egészségügyi személyzet kivonása a közvetlen betegellátásból nem jelenti azt a szakember tájékoztatása szerint, hogy őket teljesen kivonják a betegellátásból. A cél az, hogy őket megóvják, mert az idősekre a legveszélyesebb a betegség, így a beteg-orvos kontaktoktól akarják őket kímélni. De például telefonos tájékoztatásban és más területeken számítanak a munkájukra. A Napi.hu azon kérdésére, hogy ezek az orvosok csak a közellátásban kell, hogy kerüljék a közvetlen kapcsolatot a betegekkel, de a magán egészségügyben nem, azt válaszolta, hogy a jövőben elképzelhető, hogy korlátozzák a 65 évnél idősebbek ottani szerepvállalását is.

Orbán Viktor rendelkezései így kerülnek a gyakorlatba

A szomszédos országok statisztikáiból láthatjuk, hogy nemcsak az országot, de a térséget is elérte ez a fertőzés. Ezért is fontosak azok az intézkedések, amelyeket ma miniszterelnök úr jelentett be a parlamentben - mondta el Lakatos Tibor az OT műveleti igazgatója.

A temetés, a polgári házasságkötés, valamint a miselátogatás jelent csak kivételt az alól, hogy betiltják a zenés, táncos rendezvények megtartását. Tilos lesz a mozik, színházak, könyvtárak, közösségi kulturális helyszínek nyitvatartása. A boltzárlat viszont nem vonatkozik az élelmiszerboltok, drogériák és patikák nyitvatartása mellett a szolgáltatókat sem - értelmezte a döntéseket Lakatos Tibor rendőrezredes.

A kormány regisztrálja az egészségügyi, orvosi képzésen résztvevőket. Az egészségügyi válsághelyzet kezelésébe ők bevonhatók lesznek - mondta a műveleti vezető.

Az országhatárokon beengedik azokat a külföldieket, akik rendelkeznek tartózkodási, letelepedési engedéllyel. "Családokat nem szakítunk szét" - magyarázta Lakatos Tibor, aki azt mondta, hogy a hozzátartozók beléphetnek az ország területére.

A rendőrségi ellenőrzési tevékenységéről is referált: már több ember ellen intézkedtek, akik nem tartották be a hatósági házi karantén szabályait.

A koronavirus.gov.hu tájékoztató honlap hétfőn többször is leállt, mint elmondta, túlterhelődött a rendszer. Ha kiderül, hogy ez direkt támadás volt, akkor eljárást indítanak az ügyben.

Eddig ez történt

Pénteken a kormányfő már közölte, hogy elrendelték a tanítás áthelyezését az iskolákon kívülre. Hivatalosan digitális tanrendet vezettek be.

A hétvégén 13 fővel, majd hétfő reggelre további 7 személlyel, összesen 39-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Közülük 29 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgár. Egy ember meghalt, egyet már gyógyultnak nyilvánítottak. Jelenleg 136-an vannak karanténban, és 1436 koronavírus-tesztet végeztek el, azaz ennyi az akkreditált laboratóriumban vizsgált minták száma.