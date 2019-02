Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán-csomag - további intézkedéseket ígér az államtitkár

A családvédelmi akcióterv alapdöntései megszülettek, a kormánynak most jogi formába kell ezeket öntenie. Ennek érdekében jelenleg is tart több minisztérium bevonásával a részletszabályok véglegesítése, egyes jogszabályokat pedig majd az Országgyűlésnek is el kell fogadnia - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közmédiának.

A cél az, hogy egyes intézkedések július elsejével életbe lépjenek. Az eddigi bejelentések még csak az intézkedések első hullámát jelentették, például a "falusi csokra" (családi otthonteremtési kedvezmény) vonatkozó intézkedések csak ezután jönnek.

A családvédelmi akcióhoz a családok védelméről szóló, az elmúlt hónapokban lebonyolított nemzeti konzultáció ad szilárd alapot. A konzultációban majdnem 1,4 millióan mondták el a véleményüket és adtak erős felhatalmazást a kormánynak, hogy jelentősen bővítse a családtámogatásokat - mondta az államtitkár az MTI szerint.

Az új intézkedések figyelembe veszik, hogy nagyon sokféle élethelyzet van Magyarországon, ezért a friss házasok, a több gyereket nevelők és a nagyszülők is nagyobb támogatásra számíthatnak.

Dömötör Csaba sajnálkozott, hogy az ellenzéki pártok támadják az intézkedéseket, bár szerinte ez nem meglepő, mivel a baloldal egyszer már felszámolt egy jól működő családtámogatási programot. De ők nem szeretnék, hogy ez még egyszer előforduljon, mivel a kiszámíthatóság nagyon fontos a családtervezésben.

Dömötör a kormány céljának nevezte, hogy a gyereket nevelő családok vagy a gyerekvállaláson gondolkodók minden lehetséges támogatást megkapjanak, ezért is költenek már kétszer annyit családtámogatásra mint 2010-ben.

A friss házasok kamatmentes 10 millió forintos hiteléről kedden kiderült, hogy annak feltétele lesz, a gyerek 5 éven belül megszülessen, ha nem, akkor kamatokkal kell visszafizetni a hitelt, csakúgy mint válás esetén, a felek egyenlő mértékben viselik a hitel visszafizetésének terheit.