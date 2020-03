Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán: brutális változásra kell felkészülni

Már most ki kell lépniük a hazai vállalatoknak a komfortzónájukból, különben az előző évtized kiugró gazdasági teljesítményét követően záros időn belül tönkremennek. Orbán Viktor miniszterelnök segítséget ígért, amihez a kamarától iparágakra bontott javaslatokat is kért április végéig. A miniszterelnök szerint a kellő támogatást megadja a költségvetés, és a jegybank is.

Rácz Gergő , 2020. március 10. kedd, 12:46 Fotó: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd

Brutális változásra kell felkészülni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságpolitikai fórumán. Az előadása alapján a koronavírus által teremtett helyzetből már látszik, hogy rövid távon változtatniuk kell a hazai kis- és középvállalatoknak, különben be fogja őket dönteni a koronavírus. Koronavírus: óriási pusztításra figyelmeztet az IMF és az UNCTAD

Varga: a java még hátravan a járványnak A kormány a kamarai tagokat arra kéri, hogy állítsák össze, hogy az egyes iparágakban milyen célzott lépésekre van szükség, mivel most makrogazdasági eszközökkel nem lehet segíteni. Amennyiben ez kiderül, akkor kormány, a költségvetés, és a jegybank is megadja - akár egy gazdaságvédelmi akcióterv keretében - a vállalatoknak az igényelt támogatást. Orbán szerint ebben talán már április végére tisztábban lehet látni. A miniszterelnök várakozásai szerint el lehet felejteni a gyengébb lefolyású járvány-forgatókönyveket, szerinte biztosan világjárvány lesz. Ehhez tartozik, hogy azt is el kell fogadni, hogy a mostani fertőzésnek nem lesz vakcinája, szemben az influenzával, ahol legalább emiatt nyugodtabbak lehetnek az emberek. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Kína sikeresen megfékezni látszik a vírust, de ez is 5-6 hónap volt a megjelenéstől számítva, és még nincsenek a végén. Ez az 5-6 hónap Magyarországon "júniust jelent, vagyis a turisztikai szezonnak kampó, vége, ezzel kell számolnunk" - fogalmazott Orbán, aki arra is figyelmeztette a logisztikában, idegenforgalomban, vendéglátásban tevékenykedő vállalkozásokat, hogy komoly visszaesésre készüljenek. A miniszterelnök teljes egészében kiszorítaná a külföldi tulajdont a magyar államadósságból, szerinte hamarosan 60 százalék alá csökkenhet az ország államadóssági mutatója. Az elmúlt évtized gazdasági sikereinek lényege Orbán szerint, megérteni a nép karakterológiáját, ez a magyarok esetében a büszkeség iránti igény. Ennek is fenn kell maradnia, hogy megmaradjon a 2 százalékos növekedési többletünk az uniós átlaghoz képest, függetlenül attól, hogy ez számszerűen mekkora bővülést jelent. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.