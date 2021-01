Orbán szerint olyan váltás előtt áll Magyarország, amit kevesen értenek

Hihetetlen gyorsan áll növekedő pályára a magyar gazdaság - véli Orbán Viktor és fantasztikus lehet az idei év.

A 2010 és a 2020 közötti évtized az elmúlt száz év legsikeresebb évtizede volt Magyarországnak, a következő tíz év pedig még jobb lehet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában az MTI szerint.

A kormányfő közölte:

"Nagy idők kapujában állunk".

Az új évtizednek már az első éve is fantasztikus lehet, még akkor is, ha az első pár hónapja "nyomorúságosnak" tűnik is majd a korlátozások miatt.

"Hihetetlen gyorsasággal állunk majd emelkedő pályára: a világgazdaság is könnyen lehet, hogy korábban nem látott méretű növekedésnek indul, (...) a magyarnak pedig még gyorsabbnak kell lennie" - mondta Orbán Viktor,.

Szerinte olyan dimenzióváltás előtt áll a magyar gazdasági rendszer, amit ma még kevesen értenek.