Rabszolgatörvény: a dolgozók megélhetését biztosítaná a javaslat

A kormány célja, hogy az az ember, aki többet akar dolgozni, az többet is kereshessen - mondta el a sajtóban rabszolgatörvényként emlegetett Mt.-módosításról Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

A kormány honlapján múlt héten jelent meg egy munkaügyi jogszabályokat érintő módosító indítvány: ennek lényege, hogy az egy évben elrendelhető rendkívüli munkaidő (túlóra) maximális mértékét évi 400 órára emelnék fel. Eddig a jogszerűen beosztható túlmunka éves maximuma évenként 250 óra volt, amelyet kollektív szerződésben is csak 300 órára lehetett fölemelni. Valamint az elszámolási időszakot is egy évről három évre változtatnák ezek kifizetéseinél - ahogy arról részletesen írt a Napi.hu korábban.

A javaslatot az ellenzéki pártok, a dolgozói érdekvédelmi szervezetek és a szakszervezetek is rabszolgatörvénynek nevezik, amely csak fokozná a dolgozók kiszolgáltatottságát. A Kósa Lajos és Szathmáry Kristóf fideszes képviselők által benyújtott javaslatról Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető minisztert a szerdai kormányinfón azt mondta: a kormány támogatja a javaslatot.

Az az álláspontunk, hogy aki többet akart akar dolgozni és keresni, akkor annak erre legyen lehetősége, ezt pedig lehetővé teszi a túlórakeret megemelése - mondta szerdán a tárcavezető. Ugyanakkor azt támogatja a kormány, hogy a 250 óra feletti túlmunkára évente csak akkor legyen lehetőség, ha abba a munkavállaló is belegyezik.

Azt is elmondta Gulyás, hogy a 400 órára emelt szint az EU-n belül nem számít kiugrónak. Az uniós munkajogi szabályok ennél többet is, 416 órát is lehetővé tennének. De ismét elmondta: csak és kizárólag a munkavállaló beleegyezésével lehetséges a 400 órás szint, ami több keresetet jelent a dolgozónak. Az elszámolási időszak 3 éves maximumáról, vagyis hogy a pénz kifizetésével ennyit csúszhatnak a foglalkoztatók, nem beszélt.

