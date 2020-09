Rossz hírt kaptak az egykori devizahitelesek

Az MNB emelte az egyhetes betét kamatát, emiatt a változó kamatozású hitelek referenciakamatául szolgáló Bubor is emelkedett. A Bankmonitornál kiszámolták, hogyan érinti ez a lakáshiteleseket.

A jegybank 0,15 százalékponttal megemelte az egyhetes betétjének kamatát. Ennek a konstrukciónak komoly hatása van a rövid lejáratú hozamokra, ami viszont a változó kamatozású - azon kölcsönök, melyek kamatát a bank egyoldalúan éven belül megváltoztathatja - lakáshitelek kamatszintjét befolyásolja. Mindez több százezer családot érint Magyarországon. A Bankmonitor szakértői kiszámolták, hogy az érintettek mekkora drágulásra számíthatnak.

Az MNB szeptember 22-én a jegybanki alapkamatot változatlan szinten, 0,6 százalékos értéken hagyta, ezt követően azonban az egyhetes betét kamatát megemelte 0,15 százalékponttal. Vagyis 0,75 százalékos kamatot kínált az MNB a kereskedelmi bankoknak egyhetes lekötéseikért cserébe.

Emelkedik a referenciakamat

Az egyhetes betét kamata pedig jelentősen befolyásolja a rövid lejáratú bankközi kölcsönök kamatát, azaz a Bubort. (Ez logikus, hiszen miért adna egy bank egy másiknak rövid futamidőre kölcsön 0,75 százaléknál jóval alacsonyabb kamaton, amikor megkapja ezt a hozamot akkor is, ha a jegybank lekötését választja.) A bubor - az a kamatszint, amelyen a bankok rövid futamidőre kölcsönt adnak egymásnak - pedig a változó kamatozású lakáshitelek egyik nagyon fontos alapmutatója, annak mértéke közvetlenül befolyásolja a hitelek kamatát.

A már folyósított változó kamatozású kölcsönök kamatát közvetlenül befolyásolja a Bubor változása, az új folyósítású kölcsönök kamatára is hatással lehet, ezt azonban a bankok egyedi döntésükkel még ellensúlyozhatják. A hosszú kamatperiódusú lakáshitelek kamatára a rövid hozamok nincsenek hatással, ugyanakkor idővel a hozamemelkedés megjelenhet a hosszabb futamidejű konstrukciókban is, ami viszont már befolyásolhatja a kölcsönök kondícióit is.

Októbertől kissé emelkedhet a törlesztőrészlet

A meglévő, októberben átárazódó kölcsönök kamatát a szeptember 28-i adatok alapján állapítják meg. Jelenleg a 3 havi Buborhoz kötött kamatozású kölcsönökből van a legtöbb a magyar lakosságnál. Ennek oka, hogy a régi deviza alapú hiteleket a forintosítás során ilyen konstrukcióvá alakították át. Szerencsére ezek kamata csak minimális mértékben, 0,01 százalékponttal emelkedik meg októberben.

Ennek oka, hogy az előző átárazódáskor - 3 hónappal ezelőtt - júliusban még a jegybanki alapkamat magasabb volt. Ha viszont a családok emiatt a törlesztőjük csökkenésére számítottak, akkor sajnos ez októberben ez nem fog bekövetkezni. A 6 és 12 havi kamatperiódusú lakáshitelek kamata azonban emelkedni fog a jelenlegihez képest: utóbbinak közel 0,6 százalékponttal nő meg a kamata. Ez a törlesztőrészlet 1,4 - 2,4 százalékos emelkedését eredményezi, ami miatt a teljes visszafizetendő összeg 128-195 ezer forinttal növekedne egy 8 millió forintos tíz év múlva lejáró hitelnél.