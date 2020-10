Sok ezren vonultak együtt az egyetemi autonómiáért kiálló SZFE-sekkel

"Ez az esemény most véget ér, de ami ma itt történt, az akár valaminek a kezdete is lehet. Egy olyan úté, amelyen elindulva ez az atomjaira hullott társadalom talán újra egymásra talál. Ragaszkodjatok az oktatás, a tudomány, a gondolat szabadságához.

Mi, az SZFE közössége, továbbra is kiállunk az egyetemünk függetlenségéért, és kiállunk másokért is, mert hiszünk abban, hogy csak akkor lehetünk igazán szabadok, ha mellettünk a másik ember is az" - idézte Vilmos Noémi SZFE-hallgató demonstrációt záró szavait a hvg.hu.