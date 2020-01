Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos vád Gáspár Győző ellen - börtönbe küldenék

A médiából ismert Gáspár Győző ellen költségvetési csalás miatt letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség - adta hírül a Blikk. A celeb ellen két eljárás is folyamatban van adóelkerüléssel kapcsolatban.

Domokos Erika , 2020. január 22. szerda, 13:55 Fotó: MTI Fotó / Komka Péter

Ügyfelem korábban, amikor televíziós csatornákkal dolgozott, egy menedzsmentcégen keresztül szerződött, az állította ki a számlákat az olyan költségekről, mint például az utazás vagy a kellékek vásárlása. A menedzsment egy családi vállalkozás volt, amelynek Győző apósa az ügyvezetője - magyarázta a lapnak Gáspár Győző ügyvédje, Erdei Zoltán.

Az ügyészség abban látja a problémát, hogy ezek a számlák nem az ügyfelem nevére szólnak, mert a családi cég számlázott. Ez nem törvénybe ütköző, mégis majdnem 36 millió forintot próbálnak rajta behajtani, ami véleményünk szerint szintén nem állja meg a helyét, mert amennyiben valóban van hiány, az nem lehet több 10-12 millió forintnál, amit ügyfelem be is fizetne a tárgyalás előtt. Ez nem volt elég, letöltendő börtönbüntetést is indítványozott az ügyész, ami elfogadhatatlan! - nyilatkozta Gáspár Győző jogi képviselője.

A Blikknek a Balassagyarmati Járási Ügyészség megerősítette: költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat egy nógrádmegyeri férfi és társai ellen, mert körülbelül 35 millió forint adóhiányt okoztak. A nógrádmegyeri vádlottal szemben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A lap információi szerint az ügyészség azt is kéri, hogy a bíróság rendelje el a 2013-ban adócsalás miatt Gáspárra kiszabott 1 év 8 hónapos büntetés letöltését is. Ennek végrehajtását akkor 3 évre felfüggesztették, ám a vád szerint a jelenleg vizsgált bűncselekményt ez idő alatt követte el, így az ügyészség indítványozta annak végrehajtását is - olvasható a cikkben.

Gáspár Győzőnek nem ez az egyetlen folyamatban lévő ügye: jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt is vádat emeltek ellene. A vád szerint 2012 és 2016 között több nagy értékű személyautót hozott be külföldről, majd azokat több cégen keresztül eladta, az értékesítéshez kapcsolódó közterheket nem fizette meg, 19 milliós kárt okozva az államkasszának. A kárt az eljárás alatt ugyan megtérítette, de pénzbírságot még kiszabhatnak rá.