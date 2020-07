Szigor az iskolában: fontos lista érkezett

Idén ősszel 491 helyszínen kezdhetik meg munkájukat az iskolaőrök - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az Országgyűlés július 3-án fogadta el az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot, így 2020 szeptemberében az erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményekben elkezdheti működését az iskolaőri hálózat.

Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre, feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább szükség van. Az állami intézményfenntartók felmérése és az intézményvezetők kérése alapján az ősszel 491 állami fenntartású intézmény feladatellátási helyén indul el az iskolaőrség működése, ezek közül 288 köznevelési és 203 szakképzési intézmény.

Az iskolaőrt kapó intézmények neve és címet itt olvasható.

Az intézményi kör a későbbiekben változhat, előfordulhat, hogy egy intézményben egy idő után okafogyottá válik az iskolaőr jelenléte, míg más iskola - amennyiben ezt kéri - bekerülhet az iskolaőrség által érintett intézményi körbe - közölte az Emmi.

A korábbi bejelentés szerint az iskolaőröknél nem lesz lőfegyver, lesz viszont bilincs, rendőrbot és gázspray is, és önvédelemből gyermekkorúval szemben be is vethetik ezeket - az intézmény területén, oktatási időben. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a parlamenti vitában azt mondta: szeretnének mielőbb kifejleszteni egy olyan mobilapplikációt, amely alkalmas lesz arra, hogy a pedagógusok probléma esetén egy pánikgombbal riasztani tudják az épületben tartózkodó iskolaőrt.

A nyáron rendészeti, valamint pedagógiai-pszichológiai felkészítést kapnak a leendő iskolaőrök. A munkához elsősorban volt rendőrökre, így korkedvezményes nyugdíjazottakra számítanak, bekapcsolódhatnak bármely más, középfokú végzettséggel rendelkező, civil foglalkozást végzők is.