Tízből négy gyerek császármetszéssel születik

Egy év alatt 1 százalékkal, 10 év alatt 9 százalékkal nőtt a császármetszések aránya Magyarországon. Tavaly a szülések 42,3 százaléka végződött császármetszéssel, ez 83 750 szülésből 35 431 eset – írja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataira hivatkozva a Világgazdaság.

A császármetszések számát tekintve az intézmények között lényegesek az eltérések, a beavatkozásról gyakran az orvos és az anya előzetesen megegyezik, ami nem tekinthető megfelelő szakmai indoknak - írja a napilap.

Tavaly a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházban végezték a legkevesebb (a szülések 23 százaléka) császármetszést, hasonló az arány az egri Markhot Ferenc oktatókórházban, illetve Budapesten, a Szent Imre Kórházban is. A lista másik végén a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet áll a szülések 57 százalékában végzett műtéttel, s szintén 50 százalék fölötti a császármetszés aránya a fővárosban a Szent János Kórházban, a Honvédkórházban és a Semmelweis Egyetem kórházában.

"Jelenleg is tervezés alatt van a császármetszés-műtétek elvégzésére vonatkozó új protokoll, amely a szülészeti és az újszülöttellátásra is vonatkozik. Az új szakmai szabályrendszerben a bababarát, családbarát ellátás szempontjai érvényesülnek, és figyelembe veszik az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb ajánlásait is" - írta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a napilap megkeresésére.

A WHO legújabb kutatása szerint a szülések maximum 19 százalékának kellene császármetszéssel végződnie. Veisenberger Eleonóra dúla, biológus, perinatális szaktanácsadó-jelölt a lapnak elmondta, nem kizárólag magyar jelenség a császármetszések számának emelkedése. Fontosnak tartaná, hogy a magyar szülész-nőgyógyászok tegyék transzparenssé, hogy a praxisaikban miként alakul a császármetszések aránya.