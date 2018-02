Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb száz menekültet fogadott be Magyarország

Ha folytatódik a tendencia, az év végéig - tavalyhoz hasonlóan idén is - 1300 menekültet fogadhat be Magyarország - hívja fel a figyelmet a hvg.hu.

Miközben a Stop Soros-törvénycsomag a parlament előtt hever és a kormány célja is világosan kiderül belőle: nem az illegális migrációt, hanem a migrációt - a legális migrációt is - segítő civil szervezeteknek is nekimenni, egy menekültsegítő civil szervezet vezetője felhívta a hvg.hu figyelmét arra a tényre, hogy a tavaly befogadott 1291 után idén januárban újabb 97 menedékkérőt részesített nemzetközi védelemben a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal - olvasható a portálon.

A hivatal honlapjára feltöltött legfrissebb statisztikákról (az Excel-táblázatot itt találja, annak nyolcadik oldalán van a menekültügyi hatóság döntése) a Magyar Narancs is beszámolt:

10 ember kapott menekültstátuszt,

86-an oltalmazotti elismerést,

1 ember pedig befogadotti státuszt.



A kép forrása: Szabó Dániel/Napi.hu.

