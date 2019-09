Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A BKV-sok 15 százalékos béremelést szeretnének

Bértárgyalásokat kezdeményez a Budapesti Közlekedési Vállalatnál az Egységes Közlekedési Szakszervezet. A munkavállalók a "kánikulai pénz" kifizetését is várják - írja az Infostart.

Annak ellenére, hogy a BKV hivatalosan még nem kezdeményezte a bértárgyalás elkezdését, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elindította a folyamatot - mondta Naszályi Gábor elnök az InfoRádióban.

"Én úgy gondolom, hogy a bérkiáramlás 10 százalék fölötti. Tavalyról, illetve a 2019-es évről van egy 2 százalék körüli elmaradás, tavaly is 15-öt kértünk, ehelyett lett 8. Jövő évre is a prognosztizált emelés 10 százalék fölötti, kétszámjegyű lesz, úgyhogy mi hagyományosan is 15 százalék körül gondoljuk azt a szintet, ami szükséges volna." - közölte.

A munkavállalók várják a szakszervezet szerint megígért kánikulapénzt, amelyről még csak megállapodástervezet jött létre, ebben viszont semmi konkrétum nem szerepelt.