A magyar Aldi megint változtat a nyitvatartási menetrenden

Szakít az eddigi nyitvatartási renddel a magyar Aldi: az eddigi rövidítések után most hosszabbít a boltlánc.

A koronavíus-járvány miatt a legtöbb boltlánc az utóbbi időben folyamatosan módosította a nyitvartási időket. Az Aldi például először március közepén változtatott: ennek eredményeként hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 7-ig voltak nyitva a boltjai, vasárnap pedig egy órával korábban zártak. Pár nappal később egy órával előrébb hozta a nyitást és a zárást minden üzletében.

A boltlánc most pénteken pedig bejelentette, hogy a korábbi rövidítés után hosszabbít. Szombattól - vagyis április 11-től - hétfőtől szombatig reggel 7-kor nyitnak és este 8-kor zárnak az Aldik, vasárnapokon pedig reggel 7-től este 6-ig lesznek nyitva. (Most vasárnap az ünnepnap miatt viszont zárva lesznek.)

Az Aldi döntése feltehetően nem független attól, hogy a legnagyobb riválisok - köztük a Lidl és a Penny - boltjai az elmúlt hetekben nem zártak be este 6-kor, mint az Aldik, hanem tovább, este 8-ig és 9-ig voltak nyitva. Emellett a boltlánc mostani döntésében szerepet lehet annak is, hogy a nyitvatartási idő meghosszabbításával az egy órára eső vásárlók száma csökkenhet.

Mi lesz nyitva a hosszú hétvégén?

A pénteken kezdődő négynapos húsvéti hétvégén csak szombaton lehetnek nyitva a legnagyobb boltláncok üzletei, pénteken, vasárnap és hétfőn zárva lesznek. A kijárási korlátozásokról szóló - csütörtökön meghosszabbított rendelet - szerint 9-től 12-ig a 65 év felettiek vásárolhatnak az élelmiszerboltokban és a drogériákban. Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján az is kiderült, hogy mostantól a dohányboltoknak is be kell zárniuk délután 3-kor.

A hosszú hétvégén az ünnepnapokon az éjjel-nappali üzemmódban működő üzletekben és a benzinkutas boltokban lehet vásárolni. Arról, hogy a különböző boltláncok üzletei mikor lesznek nyitva a hosszú hétvégén a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) itt elérhető összeállításában olvashat részletesen.

A csütörtökön megjelent rendelet - amellett, hogy a kijárási korlátozásokra vonatkozó szabályokat meghosszabbította - a piacokat érintő változást vezet be: azok nyitvatartási idejét a települési önkormányzatok, a fővárosban pedig a kerületi önkormányzatok határozhatják meg, de biztosítaniuk kell olyan idősávot, amikor kizárólag a 65 évesnél idősebbek vásárolhatnak.