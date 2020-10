Árrobbanás a Balatonnál: percől percre szállnak el az árak

Éles árverseny alakult ki a csopaki kikötőért: a szerdán záruló árverésen 52 millió forintról indult a licit, ami kedden délután már 464 milliónál járt. Az állami többségi tulajdonba került Balatoni Hajózási Zrt. több értékes ingatlana is kalapács alá került, köztük van a balatonszemesi Hattyú kemping, a balatonboglári Sellő Kemping és a siófoki Hotel Móló is.

A csopaki közforgalmú hajó- és vitorláskikötőt a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) megbízásából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) hirdette meg eladásra, az ingatlanra szeptember 21. és október 21. között lehet licitálni az Elektronikus Aukciós Rendszerben.

A Balaton-parti ingatlan iránti rendkívüli érdeklődést mutatja, hogy a kikiáltási ár 52 millió forint volt, a legjobb ajánlat azonban már közelít az irányár tízszereséhez, a licit kedd délután 464 270 000 forintnál járt.

Az árverési hirdetmény szerint a 2,8 ezer négyzetméteres kikötői telken a jelenlegi építési övezeti besorolás szerint 2 százalékos a beépíthetőség, építmény 4,5 méter magasságig építhető. A területen egy utasforgalmi iroda is áll. A közforgalmú mólónál egy hajó köthet ki, a vitorláskikötő részen pedig tíz kishajó. (A személykikötő rész nem zárható el a gyalogos forgalom elől.)

Csopak hoppon maradt

A tavaly nyáron tőkeemeléssel többségi állami tulajdonba - a Magyar Turisztikai Ügynökséghez (MTÜ) - került Bahart vagyonának (kikötők, hajók, szálloda, kempingek) kiárusításáról tavasszal döntöttek egy reorganizációs terv alapján. A tiltakozó helyi önkormányzatoknak annyit sikerült elérniük, hogy bizonyos feltételekkel három kikötőt, a balatonkenesei, a balatonudvari és a balatonakali kikötőt eladás helyett 25 évre megkaptak ingyenes használatba. (A településeknek egyebek mellett fenn kell tartaniuk a kikötők közforgalmúságát, állniuk kell a fenntartás és a szükséges engedélyek beszerzésének költségeit).

A három település mellett Csopak is ígéretet kapott arra, hogy használatba veheti a kikötőjét, de az önkormányzatnak nem sikerült megegyeznie a Baharttal, mivel az csak a kikötő egy részét (a betonmólót) adta volna át, a vitorláskikötőt és a többit, amely közparkként fontos lett volna a községnek, továbbra is értékesítésre szánta az állami cég - írta meg szeptemberben a Népszava. A lapnak a polgármester, Ambrus Tibor akkor azt mondta, megpróbálják megvenni a területet, Csopaknak ugyanis fontos a kikötő, tervük van arra, hogyan hasznosítanák. A polgármester a lakosság és civil szervezetek segítségét is kérte, hogy a területet továbbra is közparkként használhassák, többlet építési jogot ne adjanak a területnek. Az MNV árverési pályázatában ugyanis már nem feltétel, hogy a nyertesnek a jövőben közforgalmú kikötőként kell használni a területet.

MNV

Sorban adják el az értékes balatoni ingatlanokat

A többi Bahart-vagyonelemet folyamatosan hirdeti meg eladásra az MNV, jelenleg is licitálható a csopaki kikötő mellett

a balatonszemesi Hattyú kemping (1,01 milliárd forint irányáron),

a tihanyi kompkikötő melletti egyhektáros telek, kis csónak kikötővel, piactérrel (787 millió forintért),



a siófoki kikötő melletti, Mártírok úti 2,3 ezer nm-es ingatlan, osztatlan közös tulajdonban a Szóda étteremmel (84 millió forintért),

egy siófoki Vitorlás utcai ingatlan, felújítandó társasház (66 millió forintért),



egy siófoki Marosi úti, 1,3 hektárosa telek (35 millió forintért).

Az MNV árverési hirdetményeiből az is kiderül, hogy már meghirdették és október végén, illetve novemberben pályázható

a balatonboglári kikötő melletti Sellő Kemping (1,02 milliárd forintért),

a siófoki kikötő melletti Hotel Móló (1,57 milliárd forintért),

a siófoki Yacht Hotel wellness részlegének emeletén lévő konferenciaterem (111 millió forintért).



További 11 balatoni vitorláskikötő (Alsóörs, Badacsony, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatonlelle, Balatonszemes, Fonyód, Siófok, Szigliget, Tihany) üzemeltetésére pályázatot írt ki szeptemberben a Bahart, ami ma, október 20-án zárul. Ezek 15 éves üzemeltetési jogára csak egyben lehetett pályázni.