Autópályás cég vezetője épít panziót állami ingyenpénzből

A Nagy-Morotva tó partján építhet 200 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásból új panziót az állami autópálya és vasútvonal építkezésekre követ szállító Colas Északkő Kft. ügyvezetője, aki állami kitüntetést is kapott.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) úgy döntött, hogy az évi 9 milliárd forintos forgalmat bonyolító Colas Északkő Bányászati Kft. ügyvezetőjének, Cseh Zoltán cégének is ad 201 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást egy új panzió építésére - derül ki a támogatottak listájából. Az MTÜ által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program keretében konkrétan a 2017-ben alapított RAK-PART 4465 Kft. nevű cég kapott 201 millió forint állami támogatást arra, hogy Rakamazon, a Nagy-Morotva tó partján építsen panziót prémium kerékpáros és vízi-turisztikai szolgáltatásokkal.

A szomszédos Tokaj településen székelő cég tulajdonosa Cseh Zoltán és felesége. A friss vállalkozásnak 2017-ben és 2018-ban nem volt bevétele. Nem úgy a Colas Északkő Kft.-nek, amely történetének egyik legjobb évét zárta tavaly: 8,9 milliárd forintos árbevétel mellett 2,4 milliárd forintos nyereséget értek le. A francia tulajdonban lévő cég ügyvezetője már 2005 óta Cseh Zoltán. Referenciái alapján nagy állami beruházások segítették a Colas Északkő gyarapodását: ők szállítottak zúzottkövet például az M4-es és az M35-ös autópálya, valamint az Esztergom-Óbuda vasútvonal építéséhez. Tizenkét kőbányájuk a Dunakanyartól az Északi-középhegység mentén helyezkedik el, kavicsbányájuk pedig Tiszatarjánban található.

Az állam azonban nem csak 201 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást és munkát adott Cseh Zoltánnak, hanem 2016-ban a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnöktől megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet is. Az adófizetők pénzéből az új panziót Rakamazon építő RAK-PART Kft. székhelye pedig a szomszédos Tokaj, ahol Cseh Zoltán apja, id. Cseh Zoltán húsz évig volt alpolgármester és a gazdálkodási és költségvetési területért felelt. Idén januárban pedig Tokaj díszpolgára lett.

A közpénzből is épülő panzió vélhetően nem lesz komoly riválisa a Grand Hotel Tokaj ötcsillagos szállodának, amelynek építésére Szepesi Richárd, a hazai hotelbiznisz új sztárjának cége 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott az MTÜ-től. Tokaj önkormányzata pedig azzal segítette a vállalkozást, hogy Tokaj név használatáért fizetendő 4 millió forintos díjnak mindössze az 5 százalékát, 200 ezer forintot kellett megfizetnie. A fennmaradó 3,8 millió forint befizetésére pedig 3 év fizetési halasztást kapott Szepesi cége a képviselő-testülettől.

Dunakanyar: harmadik ütem

A balatoni és a tokaji térség után pedig a Dunakanyar régiójában is kinőhetnek új panziók és szállodák a földből. A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt működő MTÜ által indított Kisfaludy program keretében ugyanis harmadik üteméhez ért a szálláshelyfejlesztés a Dunakanyarban, amelynek során meglévő szállodák nyújthatnak be támogatási igényt kapacitásbővítésére és szolgáltatásuk minőségének fejlesztésére. Az első két ütemben új szállodákra és panziókra lehetett pályázni - az MTÜ még nem hozta nyilvánosságra az eredményt -, most viszont a maximum 150 szoba kapacitással rendelkező szállodák tulajdonosai nyújthatnak be támogatási igényt július 15-től augusztus 2-ig. A keretösszeg ezúttal mindössze 600 millió forint. Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint a korábbi pályázatokon kizárólag szakmai szempontok alapján döntöttek.

Nem felel meg a pályázati feltételeknek viszont az a visegrádi luxusszálloda, amelynek építése a 2008-as válság miatt félbemaradt. A félkész, 1,8 milliárd forintra tartott visegrádi szállodaépület 2016-ban került a Hotel Vsgrd tulajdonába, idén viszont megint új tulajdonosa lett. "Megerősítjük, hogy a MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt MINERVA V50 Ingatlanfejlesztő alap megvásárolta a Visegrádon található félkész szálloda komplexumot. Az adásvételre 2019. február-március hónapban került sor. A projekt újratervezése folyamatban van, így a hotel megnyitásával, megtérülésével és megcélzott ügyfélkörével kapcsolatos információkat jelen pillanatban még nem tudunk adni. Az objektum folyamatos élő erős őrzéssel védett" - közölte a társaság a Napi.hu kérdésére.