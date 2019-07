Babaváró hitel: van, ahol 50 ezret is adnak zsebbe

Megjelent a babaváró hitel, és megjelentek az első banki akciók is. Jóváírással vagy a kezességvállalási díj átvállalásával csábítanak a bankok.

A babaváró hitel olyan kedvezményes, hogy vétek nem felvenni. Maximum húszéves futamidővel igényelhető, a legfeljebb 10 millió forint összegű kölcsön kamatmentes, ha legalább egy gyereket vállal a házaspár öt éven belül, ha pedig többet, akkor még a tartozásból is elengednek. A legtöbb banknál jelenleg jóformán azonosak a kölcsön feltételei, de vannak már hitelintézetek, amelyek akciókkal próbálják magukhoz csábítani a jól kereső fiatal párokat.

Instant jóváírás

A program még csak másfél hete indult, de az érdeklődés hatalmas. A bankok eddig 200 babaváró hitelt folyósítottak, a Magyar Államkincstárnál pedig már csaknem ezer kérelem van a csőben. Ezekre a leggyorsabb igénylőkre próbál a K&H lecsapni. Azok a párok, akik július 31-ig benyújtják a bankhoz a kérelmeiket, 50 ezer forint jóváírást kapnak a számlájukra.

Szintén jóváírással csalná magához az ügyfeleket a Gránit Bank. A babaváró támogatás állami kezességvállalással vehető igénybe, amelynek mértéke 0,5 százalék. Egy tízmillió hitelnél - a kölcsönök 88 százaléka ilyen - az első évben ez 50 ezer forint körüli összeget jelent. A Gránit Bank az első három hónap kezességvállalási díját vállalja át, ami valamivel több mint 12 ezer forintot jelent.

Jól kereső családok figyelem!

A Raiffeisen a legbőkezűbb a babavárós ügyfelekkel. Ez a bank is a kezességvállalási díjból enged el, de nem három hónapon át, hanem öt éven át adja a kedvezményt. Azoknak az igénylőknek, akiknek a banknál vezetett számlájára legalább egy minimálbérnyi összeg minden hónapban megérkezik, a kezességvállalási díj 20 százalékát jóváírja. Ha az igénylő számlájára legalább 400 ezer forint folyik be havonta, akkor pedig a kezességvállalási díj felét is elengedi. Ez azt jelenti, hogy akár 200 ezer forintnál is több kedvezményt szedhet össze egy ügyfél öt év alatt.

Az Ersténél akár 60 ezer forint kedvezményt is kaphatnak a családok bizonyos esetekben. Húszezer forintot kapnak azok, akiknek az Ersténél van számlájuk, amire a jövedelmük érkezik, és legalább 3,5 millió forintnyi hitelt vesznek fel legalább tíz évre. Ha az adóstárnak is ott van a számlája a banknál, vagy ott nyit egyet, akkor további 10 ezer forintot kapnak. Emellett 20 ezer forintot ér az is, ha életbiztosítást kötnek a bankon keresztül, és 10 ezret, ha belépnek az Erste Nyugdíjpénztárba.