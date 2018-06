Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankokkal száll versenybe a magyar Tesco - íme, a díjszabás (frissített)

Nemzetközi készpénzátutalási szolgáltatást indított a magyar Tesco. Célországtól függően 2700-81 600 forint az utalás díja. Például 1000 eurót Ausztriába, Németországba vagy Nagy-Britanniába közel 11 ezer forintért lehet elküldeni.

Új szolgáltatás indított a magyar Tesco a Moneygram nemzetközi céggel közösen: a magyar ügyfelek nemzetközi készpénz-átutalást indíthatnak több mint 200 millió bankszámlára és mobiltárcára, vagy a több mint 200 országban megtalálható MoneyGram-helyszínek egyikére.

Perceken belül átmegy a pénz

A MoneyGram szolgáltatásai 97 Tesco áruházban érhetőek el. Az utaláshoz egy formanyomtatványt kell kitölteni, majd átadni az ügyintézőnek a küldeni kívánt pénzösszeggel és díjakkal együtt. Mindezt három különböző pénznemben tehetik meg - magyar forintban, amerikai dollárban és euróban. A tranzakció után a küldő egy nyolcjegyű hivatkozási számot kap, amit a célszemélynek meg kell adnia fogadáskor. Az összeget néhány percen belül fel is veheti a címzett. Tehát egy külföldre történő sima banki utaláshoz képest rövidebb idő alatt célba ér a pénz.

Az, hogy a pénzátutalási szolgáltatás mennyire lesz vonzó, részben attól függ, hogy mennyibe kerül, ám erről a Tesco sajtóanyagában nem esik szó és a cég honlapján sem találtuk meg a díjszabást. Elküldtük a kérdéseinket a Tescónak, ha megkapjuk a választ, bővítjük a cikkünket.

1000 euró Lonbonba 11 ezer forint

Hétfőn délután a Tesco megkaptuk a válaszokat, amelyek szerint 10-300 dollárba, középárfolyamon számolva 2700-81 600 forintba kerül egy-egy utalás - attól függően, hogy melyik országba megy a pénz. Ezer eurónak megfelelő összeg Ausztriába, Németországba vagy Nagy-Britanniába történő utalásáért 34 eurót, mintegy 11 ezer forintot kérnek.

Jelenleg a szolgáltatást csak az adott Tesco-áruházakban lehet igénybe venni személyesen, ezért azt is megkérdeztük, hogy elérhető lesz-e az interneten keresztül is a szolgáltatás, ha igen, mikor. A boltlánc közölte: "Igen, elérhető lesz online is, de a bevezetés még előkészítés alatt van. (Jelenleg a Moneygram online az USA-ban és egyes nyugat-európai országokban működik)" - áll a boltlánc válaszában.

A címlapkép illusztráció. Forrás: Földi D. Attila