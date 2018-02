Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Besokallt több száz taxis - Budapest jár rosszul

Zökkenőmentesen sikerült a budapesti taxiállomány cseréje, bár januárban kicsivel több jogsértést tártak fel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szakemberei, mint korábban. A budapesti autók zöme Euro 5-ös, de hibridből például több van, mint Euro 6-osból. Jó 400 autóval lett kevesebb januárban, mint volt decemberben.

Hosszú felkészülés előzte meg a fővárosi taxisrendelet legfontosabb idei változását, vagyis, hogy az Euro 4 és annál rosszabb környezetvédelmi besorolású autókkal már nem lehet szolgáltatni. Korábban többen taxishiánytól tartottak bár azt már több hónappal a határidő lejárta előtt tudni lehetett, hogy az üzemeltetők nem hagyták az utolsó pillanatra a cserét. Ettől függetlenül decemberben Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke még 5600 érvényes taxiengedélyről beszélt, január közepén pedig már alig volt több 5200-nál. Több száz taxis dönthetett úgy, hogy nem vág bele egy újabb autó megvételébe, vagy fizeti ki a bérleti díjat.

Ez tetten érhető abban is, hogy manapság sokan panaszkodnak amiatt, hogy nehéz autót kapni csúcsidőben. A szakma nem vonzó, az Ubert is kizavarták, miközben a bérek és a turizmus teljesítménye is növekszik.

Hányan próbálkoztak?

Lapunk annak igyekezett utánajárni, hogy vajon hány taxis próbálkozott meg azzal, hogy 2018 januárjában is olyan autóval dolgozzon, amelynek környezetvédelmi besorolása nem felel meg a követelményeknek.

A Budapesti Közlekedési Központ ellenőrei csak azt tudják megállapítani, hogy az adott autó rendelkezik-e érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással, vagy sem. Arról sajnos nem vezetnek statisztikát, hogy mi miatt volt érvénytelen az engedély.

A BKK 2017-ben átlagosan mintegy 250 ellenőrzést végzett, ezek 70-75 százaléka tárt fel különböző szintű vétséget. Januárban ez az arány 80 százalék volt - írták lapunknak.

Ennél ugyanakkor sokkal beszédesebb, hogy míg 2017-ben havonta átlagosan 35 alkalommal állapították meg, hogy egy taxisnak nem volt érvényes taxiállomás-használati hozzájárulása, addig ez a szám idén januárban 47 volt, vagyis 34 százalékkal magasabb (miközben kevesebb az engedély). Ebbe ugyanakkor más jogsértések is beletartozhattak, nem csak az, hogy például Euro 4-es kocsival dolgozott az illető.

Így néz ki a taxiállomány

A Budapest Közút januári adatai szerint az autók nagy többsége, 3883 darab Euro 5-ös. Második helyen a hibridek állnak, összesen 645 darab, Euro 6-osból 368, CNG-ből 250, tisztán elektromosból pedig 63 fut az utakon.

A hatályos rendelet szerint a taxik motorja legalább 55 kilowatt (74 lóerő) kell, hogy legyen. A hibrid hajtású kocsiknál az együttes teljesítményt kell figyelembe venni. Az autók minimális tengelytávja 2550 milliméter, a csomagtér űrtartalma kombi és egyterű esetében legalább 390 liter, nem kombi esetében pedig 430 liter kell, hogy legyen. Az elektromos és hibrid autóknál megelégszenek 300 literrel.

A márkák szerinti bontásból kiderül, hogy jelenleg messze a Renault Megane kombi/Renault Fluance család a legnépszerűbb kocsi a budapesti taxisok körében. A Toyota Prius (hibrid) a második, harmadik helyen pedig ott a hazai autópiac nagy kedvence, a Skoda Octavia.

A fővárosi taxiállomány Típus Darabszám Megane/Fluance 652 Toyota Prius, Prius Plus, Prius Plug-in Hybrid 549 Skoda Octavia 499 Ford Focus 435 Ford Mondeo 394 Opel Zafira 340 Volkwagen Touran 229 Opel Astra 205 Volkwagen Passat 166 Mercedes E-osztály 148 Volkwagen Caddy 136 Citroën C4 Picasso, Grand Picasso 122 Toyota Auris, Corolla 108 Peugeot 308 106 Skoda Superb 89 Renault Megane Scenic 75 Nissan Leaf 62 Dacia Logan 60 Citroën C5 50 Ford C-Max, C-Max Grand 46 Kia Ceed 44 Dacia Lodgy 43 Peugeot 5008 43 Peugeot 508, 407 35 Citroën C-Elysée 34 Volkwagen Golf 33 Renault Laguna 31 Citroën C4 29 Fiat Linea 27 Chevrolet Orlando 24 Ford Galaxy 20 Suzuki SX4 S-Cross 20 Toyota Verso 20 Hyundai I30 20 Chevrolet Cruze 19 Dacia Duster 18 Peugeot 301 18 Toyota Avensis 16 Opel Insignia 16 Ford S-Max 13 Renault Clio 13 ©koda Rapid 13 Volkwagen Sharan 13 Citroën Berlingo 11 Renault Espace 11 Kia Carens 10 Volkwagen Jetta 9 Seat Alhambra 8 Audi A6 7 Seat Altea, Altea XL 7 Hyundai I40, Elantra 7 Fiat Tipo 6 Skoda Roomster 6 Seat Exeo 6 Peugeot 807 5 Nissan NV200, E-NV200 5 Mercedes C-osztály 5 Mercedes B-osztály 4 Dacia Dokker 3 Fiat Doblo 3 Mazda6 3 Opel Meriva 3 Opel Vivaro 3 Renault Traffic 3 Renault Kangoo 3 Alfa Romeo 159 3 Opel Combo 3 Audi A4 2 Citroën Jumpy 2 Kia Sportage 2 Mazda5 2 Mitsubishi Outlander 2 Peugeot 3008 2 BMW 5-ös sorozat 2 Honda Civic 2 Mercedes V-osztály 2 Volvo V50 2 Citroën C8 1 Ford Tourneo 1 Ford Kuga 1 Ford Transit 1 Honda C-RV 1 Kia Optima 1 Lexus CT 200 H 1 Mazda CX-5 1 Hyundai Ioniq 1 Mercedes A-osztály 1 Nissan Primastar 1 Nissan Qasquai 1 Mitsubishi ASX 1 Peugeot Partner 1 Renault Latitude 1 Opel Antara 1 Seat Leon 1 Skoda Kodiaq 1 Skoda Yeti 1 Toyota Rav-4 1 Volkwagen Transporter 1

Forrás: Budapest Közút

A kép forrása: Napi.hu/Szabó Dániel

