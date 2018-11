Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Black Friday: idén kétszer is robbantanak a kereskedők

A hagyományok szerint november 23-a lenne a Black Friday napja, ám a webáruházak a legkülönbözőbb időpontokban indítják - az első nagy alkalom november 16-án lesz. Így két nagy vásárlási roham is várható. A hagyományos Black Friday táncrendtől eltérő webáruházak a piac ötödét viszik. Ami nem változik: a webáruházaknál is december marad a vásárlási csúcsidőszak - értékel a blokkk.com.

A Black Friday arról híresült el, hogy brutális mértékű leárazásokkal csinálnak kedvet a boltosok a karácsonyi ajándékvásárláshoz, ekkor sütve el a startpisztolyt. Mindezt persze nem azért teszi, hogy mindenki mindent azon az egy szem napon vásároljon meg, hiszen akkor utána éhen halna minden kereskedő. A cél az, hogy jöjjön vissza máskor is, főleg a nagy karácsonyi rohamban, decemberben. Akkor már azért csínján kell bánni az akciókkal - olvasható a portálon.

A Black Friday napját a szokás, a hagyomány rögzítené, 2018-ban november 23-a lenne a kitüntetett akciós nap. De vannak olyan webáruházak, akik eltérnek a táncrendtől, főleg az élbolyban tanyázók, tehát a toplisták legnagyobbjai. A magyar webpiacon a piacvezető E-Digital már évek óta előbbre lopakodott a maga Black Friday reklámjaival, egy héttel előbb indított, így tesz 2018-ban is.

2018-ban az ugyancsak dobogós - második legnagyobb - Media Markt is előbbre hozta a maga Fekete Péntekét, a webáruházában. Nyilván nem akar lemaradni a E-Digitaltól, de azért látszik, hogy tartalékol egy nagyobb durranásra, november 23-ra.

A Mall.hu egész novembert a Black Friday égisze alatt tolja, de ő is nyilván súlyoz majd azokra a napokra, amikor a versenytárs webáruházak jobban belehúznak. A blokkk.com összeszedett néhány olyan nagyobb webáruházat, akiknél a Black Friday akciós napjainak kezdete, vagy egynapos időpontja eltér november 23-tól:

Webáruház Black Friday időpont E-Digital november 16 Media Markt november 16 Mall.hu egész november Alza november 12-25 Euronics november 13-19 Notebook.hu november 15-18 Electronic Star november 16.

Forrás: Blokkk.com, webáruházak adatai



A hagyományos Black Friday táncrendtől eltérő webáruházak a webpiac ötödét viszik, a példaként felsoroltakon kívül akadnak mások is ebben a körben. Ennek végeredménye, hogy két nagy akciós durranással is számolhat a kedves vásárló, ugyanattól a webáruháztól is.

Van olyan szakmai vélekedés, hogy 2018-ban a webáruházak novemberi forgalma nagyobb lesz a decemberinél. Nos, ez egyáltalán nem biztos, sőt ennek nem sok jele van, bár egy-egy vállalkozásnál nyilván előfordulhat. A blokkk.com azzal számol továbbra is, hogy valóban jelentősen megugrik a novemberi webköltekezés 2018-ban, elérheti az 58-60 milliárd forintot is, a 2017-es 46 milliárdot követően.