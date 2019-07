Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bővítette kedvezményezetti körét az MFB - vállalkozók ezreit érinti

Az egyszerűsített adózású vállalkozások is igényelhetnek kedvező hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól (MFB). Az állami tulajdonú pénzintézet számos területen egyszerűsíti a forráshoz jutás feltételeit, ezzel is segítve a hazai vállalkozások fejlődését. Az ügyfeleknek kedvező, az igényléseket segítő intézkedések érintik az előlegfizetést és az utófinanszírozást is.

A mikrovállalkozások és KKV-k számára igényelhető konstrukciókkal bővíthető a kapacitás, javítható a működési hatékonyság, megtehetők a digitalizációs beruházások, vagy növelhető a kutatásra, fejlesztésre, innovációra fordított összeg - olvasható az MFB közleményében.

Ügyfelekké válhatnak a könnyítések bevezetését követően az egyszerűsített (például kata vagy kiva szerinti) adózású vállalkozások is, amelyek szintén igényelhetnek majd hitelt. A módosításoknak köszönhetően az alanyi vagy tárgyi áfamentes vállalkozásoknál a fedezetértékelés alapja immár a beruházás tárgyát képező ingóság bruttó értéke.

A jövőben az eszközbeszerzésre felvett kölcsön - 150 millió forintos hitelösszegig - teljes egészében kifizethető a szállítónak, amennyiben a partner megfelel az előírásoknak. Ilyen elvárás például, hogy a szállító saját tőkéje az utolsó lezárt üzleti évében nem volt kisebb a jegyzett tőkéjénél és az elmúlt két évben veszteséges sem volt.

Sokak számára fontos lehetőség az úgynevezett 'soft' költségek megelőlegezésének bevezetése. Az intézkedés révén a hitelösszegből finanszírozható a fejlesztéshez, beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység kiadásainak 50 százaléka 150 millió forint hitelösszegig, illetve 25 százaléka a 150 millió forint feletti hitelügyleteknél - az utóbbi esetben legfeljebb 250 millió forint a kifizethető soft költségek előlegének összege. A beruházások utófinanszírozásának lehetősége pedig az eddigi 50 százalékról 100 százalékra növelik a jogszabályok, illetve a támogatási előírások betartásával.

A változások 2019. augusztus 8-án lépnek hatályba.