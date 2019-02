Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

CIB-ügyfelek, figyelem: fontos változás közeleg

Március 1-től a CIB Bank bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online bankkártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá - adta hírül a pénzintézet.

Kétfaktoros azonosítást vezet be az online bankkártyás tranzakcióknál a CIB Bank. Ennek megfelelően 2019. március 1-től a megszokott kártyaadatok (név, kártyaszám, lejárat, CVC/CVV kód) mellett egy egyszer használatos kódot is meg kell adnia azoknak a CIB-es ügyfeleknek, akik olyan internetes kereskedőtől vásárolnak, amely alkalmazza megerősítő kód használatát a vásárlási folyamat során. Azokon az oldalakon, ahol kérik a kódot, megtalálható a Verified by Visa, illetve a MasterCard SecureCode logó.

Amennyiben a 3D Secure szolgáltatás kötelező az adott online shopban, úgy a tranzakció és a vásárlás kizárólag a helyes kód megadásával lehet sikeres - utóbbit a telefonjára érkező sms-ben vagy a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül érkező push üzenetben kapja meg az ügyfél.

Érdemes meggyőződnünk róla, hogy valóban azt a mobilszámot használjuk-e még, amelyet a bankban nyilvántartanak, különben előfordulhat, hogy nem érkezik meg a kód a készülékünkre - hívják fel a figyelmet a CIB Bank szakértői. A kétfaktoros azonosítás néhány másodperccel meghosszabbíthatja ugyan a netes vásárlásra szánt időt, ám ezt bőven ellensúlyozza, hogy jelentősen megnöveli az internetes bankkártyahasználat biztonságát. A szolgáltatás díjmentes, a bank a megerősítő kódot tartalmazó üzenetekért sem számít fel díjat.