Csökkent a nyereség, mégis elégedettek a Raiffeisennél

A lakossági és a vállalati területen is nőtt tavaly a magyarországi Raiffeisen Bank. A profit ugyan csökkent, de ennek egyszeri okai vannak.

Nagyon jó évünk volt 2018-ban - mondta Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója a hitelintézet eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. Az összbevételek az alacsony kamatkörnyezet ellenére 6 százalékkal nőttek. A vállalati piacon 10 százalékos részesedése van a Raiffeisennek, jelzáloghitelből tavaly két és félszer annyit helyeztek ki, mint 2017-ben. Az Aegon teljesítő jelzálog-portfólióját is megvásárolták, ami szintén növelte az állományt.

Új alkalmazást fejlesztenek

A digitális szolgáltatásfejlesztések folynak. Új mobilalkalmazást fejlesztenek, készülnek az azonnali fizetési rendszer bevezetésére és a PSD2 szabályok átvételére. Az éves adózás utáni eredmény 23 milliárd forint lett - ez csökkenés 2017-hez képest, amikor 28,5 milliárd forint volt a profit -, az állományok - az Aegon portfóliójával együtt - 19 százalékkal nőttek. A költségek némileg csökkentek, a bevételek 6 százalékkal 88,6 százalékosra emelkedtek. A tőkemegfelelési mutató csaknem 20 százalékon áll, ami kimagasló érték.

A nem teljesítő hitelállomány 6 százalék alá csökkent. A céltartalék még mindig pozitív, vagyis visszaírások vannak, tavaly 7,8 milliárd forinttal javította ez a tétel az eredményt. 2017-ben azért is lett olyan nagy a nyereség, mert 15 milliárd forintot írtak vissza. A teljes ügyféleszköz-állomány 19 százalékkal nőtt, a vállalati ügyfeleknél 19, a lakosságiaknál 17 százalékos volt a bővülés. Az ügyfélforrások állománya 16 százalékkal nőtt. A hitelezési piacon 7,2 százalékos a bank részesedése, a vállalati hitelek terén 9,4, a lakossági hitelpiacon 4,7 százalékos szelete van a Raiffeisennek.

Főleg használt lakást vesznek csok-kal

Tavaly a Raiffeisen két és félszer annyi lakáshitelt folyósított, mint 2017-ben - mondta Ralph Cymanek vezérigazgató-helyettes. A frissen folyósított hitelek 99 százaléka már fix kamatozású. A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénybe vétele folyamatosan növekszik, főleg használt lakások vásárlására használják. A személyi hitelek piacán 70 százalékkal nőtt a banknál a kihelyezések volumene, a folyósítás egyre gyorsabb, általában egy napon belül megtörténik.

A prémium és privátbanki szegmensben 11 százalékkal nőtt az ügyfélállomány. A mikrovállalati ügyfélállomány is nőtt mind az eszköz-, mind a forrásoldalon. A tranzakcióik száma több mint 30 százalékkal nőtt, vagyis a Raiffeisennél bankoló mikrocégek gazdaságilag aktívak - mondta Cymanek.

A vállalati üzletág számára is sikeres volt a 2018-as év - mondta Kementzey Ferenc vezérigazgató-helyettes. A projektfinanszírozásban 30 százalékos portfóliónövekedést értek el, az exportfinanszírozás is jelentős. A pénzügyi intézményeknél is nőtt az állomány és a tőkepiaci területen is jól állnak, a Raiffeisen piacvezetőnek számít a határidős devizapiacokon.