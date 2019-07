Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Díjemelés jön a Tescónál augusztus 1-től - nem éri meg keveset vásárolni

A Tesco a 10 ezer forint alatti online rendelésekre az alap kiszállítási díj mellett további 750 forintot számít fel. A változás augusztus 1-jétől lép életbe - figyelmeztet az Azénpénzem.hu.

Bő két évvel ezelőtt vezette be az online rendeléseknél a Tesco, hogy az áruházi átvétel (az úgynevezett click and collect) esetén a korábbi díjmentességet 150 forintos költség váltja fel. A kiszállítás díja akkor 299 forinttól 999 forintig is terjedhetett, de a legmagasabb összeget valójában nem alkalmazták. Az új általános szerződési feltételek (ÁSZF) szerint az áruházi átvétel 299-499 forintba kerül. A normál kiszállítás díjai idősávtól függően 599 forinttól 1249 forintig terjed - olvasható a portálon.

A változások közül a legjelentősebb az, hogy a Tesco 10 ezer forint alatti online rendelések esetén az alap kiszállítási díj mellett további 750 forintot számít fel. Az új ÁSZF-ben az szerepel, hogy a tízezer forintos korlát a ténylegesen átvett és kedvezményekkel csökkentett árra vonatkozik. Amennyiben a kiszállításra került termékek - szintén a ténylegesen átvett és kedvezményekkel csökkentett - végösszege meghaladja a 29 ezer forintot, akkor a kiszállítás díjmentes.

Egyre inkább telítődik a piac Májusban a Príma (CBA), a G-Roby és az Auchan után a Spar is elindította házhozszállítási szolgáltatását, amely Budapest teljes területén és 49 környező településen érhető el. A hagyományos boltokhoz képest a többszörösét adják ki egy-egy bevásárlásra az online rendelő vevők - nem csoda, hogy egyre több üzletlánc figyelmét keltette fel ez a terület. Ezer forint feletti kiszállítási díjat ugyanakkor az Auchant leszámítva még egyetlen élelmiszer webshop sem alkalmaz - derült ki a portál egy korábbi körképéből.