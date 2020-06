Egy izraeli magyar cég kezdett el lélegeztetőket gyártani

A világ egyik legjobb lélegeztetőgépét gyártják Vácon - írta ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Facebook-oldalára. Az eddig hulladékfertőtlenítő berendezéseket és gőzsterilizálókat gyártó, mérlege szerint tartósan veszteséges cég, az izraeli alapítású Celitron Medical Technologies Kft. a Panther 5 lélegeztetőgépek gyártását kezdte el magyarországi gyárában.

Menczer Tamás bejegyzését Szabó Tímeának, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjének címezte: "Megnyugtattuk a képviselőasszonyt: Magyarországon minden beteget a betegség minden szakaszában megfelelő géppel lélegeztettek, és ez így lesz a jövőben is."

Vácon, a Celitron Medical Technologies Kft. nevű cég "már megkezdte a világ egyik legjobb lélegeztetőgépének, a Panther 5-nek a gyártását, rövid időn belül ezer ilyen gépet használhatnak majd a magyar kórházak. A Panther 5 CE-minősítéssel rendelkezik, az orvosszakma által elvárható összes modern, kifinomult lélegeztetési módra alkalmas, és képes az összes szükséges paraméter sokoldalú beállítására és monitorizálására. A Panther 5 működtetése egyszerű, a betegek biztonságos lélegeztetésére kiválóan alkalmas nemcsak a koronavírus-járvány alatt, hanem a mindennapos intenzív osztályos terápia során is. Már most a világ számos országa érdeklődik a gép iránt. Magyarország tehát stratégiai kapacitással erősödött, amely lehetővé teszi, hogy felkészültebbek legyünk, ha a járványnak lesz második hulláma" - írta Menczer Tamás a közösségi oldalán.

A Celitron az elmúlt öt évben évi 1,3-1,9 milliárd forint közti nettó árbevétel mellett veszteségesen működött, 2019-ben 201 milliós, 2018-ban pedig 280 millió forintos mínusszal zárt - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A korábbi években sem volt fényes a mérleg: 2017-ben 86 millió, 2016-ban 437 millió, 2015-ben pedig 219 millió forint veszteséget halmozott fel a főként exportra termelő vállalkozás, amely a honlapja szerint "hulladékfertőtlenítő berendezéseket fejleszt és gyárt az egészségügy, a gyógyszeripar és a mezőgazdaság részére, valamint gőzsterilizálókat (autoklávokat) értékesít a sterilizáló eljárásokhoz és a fertőzések elleni védekezéshez fogorvosi rendelőknek, klinikáknak, magánklinikáknak és kórházaknak". Az izraeli alapítású, több mint 15 éves piaci tapasztalattal rendelkező orvosi eszközgyártó több mint 80 országban van jelen.

Több ezer lélegeztető érkezett Kínából

Orbán Viktor miniszterelnök márciusban, a koronavírus-járvány elején azt mondta, hogy 2560 lélegeztetőgép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan újakat Kínából. Áprilisban a kormányfő 7500-8000 darabos géppark létrehozásáról beszélt a rádióban. A 444. hu keddi cikkében azt írta, hogy összesítésük szerint eddig legalább 6500 lélegeztetőgépet vásárolt Magyarország Kínából, több milliárd forintért.

A kormányzati koronavírusos oldal június 10- tájékoztatója szerint jelenleg 344 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen.

A BME is fejlesztett egy lélegeztetőgépet

Májusban elindult a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) fejlesztett lélegeztetőgép gyártása is, a hírt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelentette be. A lélegeztető prototípusát a BME készítette el, a gyártás feltételeit pedig az állami BM Heros Zrt. vállalat teremtette meg. A gyártó üzemcsarnokot öt hét alatt, 100 millió forintból alakították ki, ahol a tervek szerint naponta 10 lélegeztetőgép készülhet el - írták korábban közleményükben. Ez a lélegeztetőgép is világszínvonalú Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter akkori nyilatkozata szerint.