Ez lehet Mészáros Lőrinc következő nagy dobása

Ha a két német óriási energiacég eurómilliárdos portfóliócseréihez szükséges brüsszeli "igen" megköveteli, az E.On kész lehet az eddig védett magyarországi pozícióinak feladására is - írja a Népszava.

Már a német tulajdonú, magyarországi áramszolgáltató cégek összeolvadásából is Mészáros Lőrinc milliárdos nagyvállalkozó alakja sejlik fel - legalábbis erre jutott a Népszava. A napilap szerint ugyanis az E.On és RWE németországi gigaügyletének hazai következménye, hogy a lakossági áramszolgáltatásnak akár a négyötöde is új kézbe kerülhet - és ez alatt valamely, a kormánynak tetsző, Mészáros Lőrinchez köthető cégek értendők.

A napilap abból indul ki, hogy az E.On - melynek az RWE Magyarországon gyakorlatilag mindenét átadná a két cég bonyolult üzletág-csereberéje részeként - az európai versenyhatóság felé tett lehetséges vállalásai közt szerepel az is, hogy a cég, mint azt Johannes Teyssen, az E.On vezetője közölte "egyes magyarországi kereskedelmi eszközök eladását" teszi meg az uniós versenyhivatali bólintásáért.

Ez annyit jelentene, hogy a jelenleg az RWE tulajdonában álló, fővárosi és észak-magyarországi áramszolgáltatás, illetve -hálózatüzemeltetés (vagyis az Elmű-Émász) nem, vagy nem egészben kerülne át az E.On-hoz, mely a Dunántúlon és Kelet-Magyarországon végez hasonló tevékenységet. Teyssen kijelentése a megkérdezett szakértők szerint arra is utalhat, hogy akár a lakossági áramszolgáltatás több mint négyötöde új kézbe kerülhet Magyarországon. Ez ugyan fordulatot jelentene az eddig az áramszektorban a magyar kormányzat államosítási törekvéseket mereven elutasító E.On részéről, de ha uniós szinten ez az ára a növekedésnek, a német energetikai óriás bizonyára kész beáldozni akár a magyar érdekeltségeinek egy részét is.

A kérdéses üzletág a szolgáltatás egy részét jelenti, a hálózati elemeket (egyelőre legalábbis) nem érinti. A legkönnyebb szívvel a lakossági szolgáltatásról mondhat le az E.On, mivel az egy államilag leszabályozott, gazdasági értelemben lényegében terméketlen terület jelenleg.

A lakossági szolgáltatásra leginkább az állami rezsicégből lett NKM Nemzeti Közművek Zrt. jelentkezhet be, aminél jelenleg a teljes lakossági gázszolgáltatást, és részben, az egykori Démász Zrt. dél-magyarországi területén az áramszolgáltatást is végzi. Az NKM utóbbira az országos engedélyt is megszerezte, ám e törekvései útjában akár Brüsszel is állhat, mivel így épp az NKM kerülne túlságosan domináns pozícióba.

Ahhoz, hogy az EU hozzájáruljon az európai léptékű csereügylethez, az E.On-nak mindenképp céget kell értékesítenie - írja a napilap. Mindezt úgy, hogy azzal ne alakuljon ki piaci túlsúly. Erre két megoldás kínálkozik: az egyik, hogy az E.On eladja vagy a saját, vagy az Elmű-Émász áramkereskedő cégét, a másik lehetőség, hogy a cégeket a piacon jelenleg nem látható szereplők veszik át. Ez utóbbira esélye viszont csak valamely kormányközeli "magáncégnek" van - márpedig éppen ilyen a MET Zrt., amelybe Mészáros Lőrinc júliusban már betette a lábát.