Főúri kastélyhotelt építenek az Esterházyak

Látványosan bővül idén az Esterházy birodalom turisztikai üzletága. A tervek szerint több mint 75 millió eurót - 23 milliárd forint - fektetnek a fertő tavi és a kismartoni kastélynegyed beruházásokba.

Négycsillagos hotel épül az ausztriai Eisenstadt (Kismarton) központjában. Az Esterházy alapítványok a volt körzeti betegbiztosító intézet helyén egy többfunkciós, szállodának, lakásoknak és irodáknak otthont adó épületegyüttes építését kezdik meg hamarosan. A 2016-ban vásárolt területen levő romos épületek bontását már tavaly nyáron elkezdték, tavasszal pedig elkezdődhet el az új komplexum építése. Az építkezés befejezését 2022 tavaszára tervezik. addigra kiderül az is, hogy a szálloda üzemeltetését melyik cég végzi majd. A hiánypótló - ilyen minőségű hotel ugyanis nincs Burgenland központjában - vonatkozó tárgyalások már elkezdődtek. A turisztikai fejlesztések - amint azt Ottrubay István, a vállalatcsoport vezetője elmondta - azt követően gyorsultak föl, hogy új vezetést neveztek ki a tartomány élére.

Idén lendületet vehet a Fertő tó osztrák oldalának fejlesztése is. A vendéglőkkel, bicikliutakkal már így is jól kiépült tópart egyik központja a breitenbrunni Tófürdő , amely tavaly került vissza az Esterházy vállalatcsoporthoz. A felújítási munkálatok mellett - mint például a stégek és a vendéglátó egységek átalakítása - után egy teljesen új koncepciót valósítanak meg. Az új bungalók mellett új vendéglátó egységeket nyitnak s ennek köszönhetően egész évben látogatható kiránduló- és pihenési célpontként felértékelődik a tófürdő területe. A Napi.hu kérdésére a Esterházy-csoport közölte, hogy 2020 április 1-ig befejeződnek a stégek és napozóterület felújítási és modernizálási munkálatai, február végéig pedig az iszapmentesítés is elkészül. A létesítmény korszerűsítésének munkálatai 2022-re fejeződnek be. A csoport egyébként a tartomány területén 11 szálláshelyet üzemeltet.

A főúri vállalatcsoport az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket valósított meg Burgenland tartományban, s ennek is betudható, hogy a helyi gazdaság egyik meghatározó szereplője lett. A kismartoni kastélynegyed egykori lovardájából éttermet alakítottak ki, Transdorfban (Darázsfalva) vendégházat nyitottak, Fraknó várát jórészt felújították és ott kávézót és éttermet nyitottak, a Lakompaki ( Lackenbach) kastélyban pedig vendégházat üzemeltetnek.

A turisztikai vonzerőt változatos kulturális programokkal is növelni kívánják. Ennek jegyébe szerveznek nyaranta operaelőadásokat és koncerteket a szentmargitbányai Kőfejtőbe. Tavaly vette át a vállalatcsoport a kismartoni kastélynegyedben levő egykori Orengerie - később Hayd Hotel - üzemeltetését, itt rendezvényközpontot indítanak. Az Esterházy vállalatcsoport tavalyi eredményéről még nincs adat, a 2018-as statisztikák szerint a vállalatcsoport konszolidált árbevétele megközelítette a 60 millió eurót - ez 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

Az Esterházy-csoport tevékenysége számokban:

22 400 hektár erdő kezelése

380 000 feldolgozott méter fa értékesítése

2 200 hektár saját biológiai-kezelésű termőföld

1500 tonna saját termésű bio-búza értékesítése

800 000 üveg bor előállítása

327 dolgozó

A csoport a következő egységekből áll: F.E. Familien-Privatstiftung, Domänen Privatstiftung magánalapítványok különböző alapítványi

célokkal, Esterházy Privatstiftung, Esterházy Betriebe GmbH (a fent említett alapítványok irányító gazdasági társasága)