Gázmotorra pattant az ALTEO

A koronavírus-helyzet sem borította fel az energiaszolgátató eredeti fejlesztési terveit, mert ugyan a cég gazdasági célú biztonsági megfontolásból a nyereségessége ellenére sem fizet idén osztalékot, az előzetes beruházási stratégia megvalósítása folytatódik.

A több mint kétmilliárd forintos beruházási program első lépéseként hétfőn 3 darab, együttesen 9 MWe kapacitású gázmotor kezdte meg működését az ALTEO tiszaújvárosi és győri telephelyein. A társaság ezzel a lépéssel szeretné bővíteni a hazai kiegyenlítő energetikai piac kínálati oldalát. Terveznek további három - összesen ugyancsak 9 MW villamos teljesítményű - gázmotor telepítését is.

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 2019 őszén elfogadott új stratégiájának kiemelt eleme a társaság szabályozási központjának további fejlesztése. A COVID-19 járvány miatt előállt helyzet ellenére - az emelt szintű belső biztonsági intézkedések közepette - a társaság ennek részeként folytatta a győri és tiszaújvárosi üzemei fejlesztését. Ennek részeként hétfőtől 9 megawattal nőtt a cég szabályozási központjának kapacitása.

"Mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani a fejlesztés megvalósításában résztvevő minden ALTEO-s kollégának és külső szakmai partnernek, szereplőnek, hogy a járvány okozta nehéz helyzetben is biztosították a beruházás első, kiemelten fontos fázisának sikeres befejezését. Magyarországnak és az ALTEO-nak is igen ambiciózus tervei vannak a megújuló energiatermeléssel kapcsolatban. Az időjárás függő megújuló energiaforrás bázisú erőművek hullámzó teljesítménye miatt azonban komoly piaci igény mutatkozik a menetrendezési és kiegyenlítő tevékenységekre is. Az ALTEO ezért a megújuló energiatermelést végző erőművek létesítésén túl komoly piaci lehetőséget lát e két szolgáltatás fejlesztésében. A most beindított gázmotorok mutatják, hogy komoly lépéseket tettünk és fogunk tenni ebbe az irányba is" - mondta el ifj. Chikán Attila az ALTEO Csoport vezérigazgatója.

"Rendkívül korszerű, rugalmasan működtethető rendszerről van szó. Az ALTEO szabályozási központja és megújuló menetrendezési csoportja rengeteg input (számos szolgáltató meteorológiai előrejelzései, saját mérések, földgáz, villamos- és kiegyenlítő energia ár és volumen információk stb.) automatizált begyűjtésével és feldolgozásával folyamatosan figyeli a releváns piacokat. A gyűjtött és feldolgozott adatok alapján real-time termelésoptimalizációt hajt végre, így az ALTEO bármilyen piaci helyzethez közel valós időben képes alkalmazkodni" - hangsúlyozta Luczay Péter a társaság nagykereskedelmi- és szabályozási központ irányítási igazgatója.