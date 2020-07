Hasznos fejlesztést jelentett be a Budapest Bank

Megkezdte készpénzbefizetésre alkalmas ATM-jei beüzemelését a Budapest Bank - adta hírül a pénzintézet.

Első lépésként a Budapest Bank 41 bankautomatáján vált elérhetővé a készpénzbefizetés lehetősége, év végéig pedig további huszonkét ATM lesz képes erre. A bank adatai alapján az ügyfelei 2019-es pénzbefizetéseinek 40 százaléka olyan tranzakció volt, amely mostantól akár az új ATM-eken keresztül is elvégezhető. A pénzbefizetés lehetősége mellett az NFC panellel felszerelt automatákon elérhető lesz az érintéses azonosítási lehetőség is.

Az 121 ATM-ek elhelyezkedéséről a bank honlapján található több információ. A következő hetekben további két ATM-en válik elérhetővé a funkció, év végéig pedig újabb húsz készülék cseréjére kerül sor, amelyek mindegyike alkalmas lesz készpénzbefizetésre is.

A szolgáltatás minden Budapest Bankos bankkártyával (azaz lakossági és vállalati betéti és hitelkártyával) használható, a befizetett összeg pedig azonnal elérhetővé válik a befizetés során használt bankkártyához tartozó számlán - kivéve a hitelkártyás befizetésnél, amikor ATM-es készpénzfelvételre nincs rögtön lehetőség. Kizárólag forint bankjegy fizethető be, egyszerre maximum 200 db, bankkártyánként naponta maximum 2 millió forint értékben.

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 28-ával bevezetett kijárási korlátozás hatására átlagosan 35 százalékkal kevesebbszer fizettek be pénz a bank ügyfelei a bankszámláikra, mint az ezt megelőző, 2020. január 1-jével kezdődő időszakban. Általában minden hónapban tizedike körül megugrik a bankfióki pénzbefizetések száma, hiszen még ma is sokan kapják fizetésüket, nyugdíjukat készpénzben, ez az emelkedés pedig a járvány mellett is megfigyelhető volt - mondta Csáki Béla, a Budapest Bank üzleti vezérigazgató-helyettese.