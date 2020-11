Itt az átverős webáruházak listája - érdemes figyelni Black Friday előtt

Black Friday, karácsony: az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozó fogyasztóvédelmi hatóság jóvoltából ellenőrizhetjük, hol érdemes óvatosnak lenni a vásárlással. Továbbra is listázzák a vétkező szolgáltatókat és a hibákat - például árfeltüntetés, egységár, jótállási jegy hiánya - is feltüntetik - hívja fel a figyelmet a blokkk.com.

A fogyasztóvédelmi hatóság nem csak ellenőriz, elmarasztal, hanem a nagyobb visszatartó erő érdekében meghatározott esetekben nyilvánosságra is hozza a vétkes boltosok, webáruházak nevét. A listák azt is tartalmazzák, mit vétett a boltos a vásárlóval szemben és ezért milyen büntetést is kapott. (A listák a kormány honlapján érhetők el.)

Ha valaki nagyon kíváncsi, vagy éppen tudatos vásárló, még a jegyzőkönyvekbe is belelapozhat. És a legfontosabb: ha gyanús egy webáruház honlapja, név szerint is lehet keresni, szerepel-e a listán - olvasható a portálon.

Súlyosan vétő webáruházak

A Black Friday hullámai vadul csapkodnak egész novemberben és van webáruház, aki most húz bele. Így ezekkel célszerű kezdeni a szemlélődést.

Jelenleg 557 webshop van a súlyosan vétők listáján. Itt az a szabály, hogy amelyik webáruház súlyosan hibázik, azt két évig szerepeltetik a listán. És hogy melyek a súlyos hibák, mely miatt ide lehet jutni:

Elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási hiányosságnak minősül, ha például a webáruház elérhetetlen, vagy nem válaszol, a vállalkozás neve vagy címe nincs feltüntetve a honlapon, a webáruház a békéltető testületi eljárás lehetőségeiről nem ad tájékoztatást.

Szállítással, elállással és jótállással kapcsolatos problémának minősül, ha például a webáruház nem ad meg szállítási határidőt, nem vagy nem megfelelő tájékoztatást ad az elállási jogról, szavatosságról, jótállásról.

"Csodát ígérő termékek". Olyan termékek árusítása során követett el jogsértést a webáruház, megtévesztve a vásárlót, amelyek rövid idő alatt jelentős javulást ígérnek (például fogyasztószerek, izomnövelők, gyors nyelvtanulást ígérő termékek), de az eredmény csak lassabban, vagy egyáltalán nem érkezik.

A vétkek, hibák száma sokkal több, összesen 1009 eset, közel kétszer annyi, mint az elmarasztalt webáruházak száma, egyszerűen azért, mert akad, akit egy ellenőrzés során több mulasztás miatt csípnek fülön. Bírság is akad, az pedig alapvető, hogy a hibákat ki kell javítani, így azt is tudni lehet, hányan javítanak gyorsan. Itt azért szembetűnő az elmaradás, hiszen az 557 webáruházból 436 volt az, aki gyorsan ki is javította a hibáját:

elmarasztalt webáruház 557 vétkek alapján: elérhetőség 440 szállítás, elállás, jótállás 542 csodavárás 27 bírságolás 55 kijavította a hibát 436

Forrás: fogyasztovedelem.kormany.hu, november 19

És ha boltba mennénk

A fogyasztóvédelmi jog a fizikális boltok körében is előírja, hogy nyilvánosságra kell hozni a jogerős határozatokat, de nincs válogatás, mindegyiket. Igaz, csak rövidebb ideig, fél évig kell ezeket feltüntetni a fogyasztóvédelem honlapján.

Boltból persze sokkal több van, mint webáruházból, pénzünk nagyobb részét is a hagyományos boltban költjük el, így érthető, ha ezeket többet is ellenőrzik és több a vétkes szolgáltató (a fogyasztóvédelem a különböző szolgáltatókat is ellenőrzi, például a vendéglátóhelyeket is).

November 19-én 2 224 bolt, szolgáltató szerepelt a vétkezők listáján. Nem csak a cég neve, hanem maga a teljes határozat is olvasható, tehát ha valakinek van rá ideje, tanulság is akad bőven - írja a blokkk.com.