Januártól durván emelkedik többféle hitel törlesztőrészlete

A márciusban megállapított thm-plafon december 31-én megszűnik, legalább 200 milliárd forintnyi személyi hitel és körülbelül 20 milliárd forintnyi áruhitel törlesztőrészlete ugorhat meg hirtelen. Akár 30 százalékkal is nőhetnek a törlesztőrészletek.

Január 1-től a moratórium ugyan folytatódik, a szintén 2020. március 19-től bevezetett, a fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatójára (thm) vonatkozó limitnek viszont vége. December 31-ig a bankok és pénzügyi vállalkozások legfeljebb a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékpontos thm-mel kínálhattak új fogyasztási hiteleket, ennek megfelelően most a személyi hitelek, áruhitelek és hitelkártyák thm-e legfeljebb 5,75 százalékos lehet. (A félév elején érvényes alapkamat alapján kell meghatározni a maximumot, ami 0,75 százalékos volt.)

Ez nagyjából be is határolta minden hitelező pénzügyi intézmény mozgásterét, a személyi hitelek, áruhitelek és kártyahitelek többsége ennek a maximális thm-nek a környékén érhető el az ügyfelek számára. Az olcsó hitelből jóval kevesebb fogyott, mint amit korábban folyósítottak a bankok, de így is kikerült a háztartásokhoz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint áprilistól október végéig több mint 160 milliárd forintnyi személyi hitel, és bő 15 milliárdnyi áruhitel is. Ha a év két utolsó hónapjában hasonlóan alakult a hitelpiac, mint a megelőző fél évben, akkor legalább 200 milliárd forintnyi thm-plafonos személyi hitelt, és 20 milliárd forintnyi áruhitelt folyósítottak az idén a háztartásoknak.

Változik a kamat

Ezek döntő része változó kamatozású hitel volt. Az áruhitelek jóformán 100 százalékát, a személyi hiteleknek pedig több mint 92 százalékát egy éven belüli kamatperiódussal értékesítették a bankok április óta. Korábban egészen más volt a helyzet, a személyi hiteleknél a változó kamatozású kölcsönök aránya februárban még az 1 százalékot sem érte el, vagyis a hitelt felvevők kiszámíthatóan tudták, mennyit fognak törleszteni a futamidő során, vagy annak egy jelentős részében.

Az idén folyósított hiteleknél azonban ott van a hirdetményekben, hogy az "akciós thm" csak december 31-ig él, onnantól kezdve jön az emelés. Vannak bankok, például az OTP, amely azt is leírta hirdetményében, hogy "amennyiben a jogszabályban meghatározott határidő meghosszabbításra kerül, úgy a kamatkedvezmény időszaka is ezen módosítással egyezően meghosszabbodik." Egyelőre viszont nem hosszabbítottak, tehát emelkedik a kamat. Nem csak az OTP-nél, de más bankoknál is.

Hogy milyen mértékben, az bankonként és kölcsönönként eltérő. A különböző hiteleket összehasonlító portálok számításai alapján azonban a nem akciós thm egy 2 millió forintos személyi hitelnél akár 20 százalék környékére is megugorhat, a törlesztőrészlet pedig a mostani nagyjából 32800 forintos szintről (ez szinte minden banknál pontosan ugyanennyi) 46 ezer forintra is felszaladhat.

Minél kisebb a hitelösszeg, annál nagyobb a kamatemelés mértéke. Egymillió forintos személyi hiteleknél akár 25 százalék körüli thm-mel is kalkulálhat az ügyfél januártól, ami 45-50 százalék körüli törlesztőrészlet-emelkedést hozhat magával, de 5 millió forintos személyi hitelnél is van olyan bank, amelyik jövőre 40 százalékkal emeli a részleteket.

Ha nem jó, váltsa ki

Öröm az ürömben, hogy azok az ügyfelek, akik túlzónak érzik a kamatok és a részletek emelkedését, januártól már egy újfajta személyi hitellel is kiválthatják a régit. Indulnak ugyanis az úgynevezett minősített fogyasztóbarát személyi hitelek (mfsz), az OTP már meg is kapta az MNB engedélyét a forgalmazásra.

Az MSZH minősítésű személyi hitelek jellemzői, hogy legfeljebb 7 éves futamidővel érhetők el; kizárólag futamidő végéig rögzített kamattal vehetők fel. A befogadást követően maximum 3 munkanapon belül folyósítani kell a pénzt, a hitelek esetében a kamatfelár 500 ezer forint hitelösszegig nem haladhatja meg a 15 százalékpontot, 500 ezer forint hitelösszeg felett pedig a 10 százalékpontot. A folyósítási díja maximuma a hitelösszeg 0,75 százaléka lehet; az előtörlesztés díja nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, sőt 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes.

Az OTP mellett számos bank készül az újfajta hitel bevezetésére. Korábban a Takarékbank, a Budapest Bank, a Raiffeisen és a Cofidis is azt nyilatkozta a Napi.hu-nak, hogy be akarják vezetni ezt a fajta személyi hitelt, de több hitelintézet azt is megjegyezte, hogy az év végén a moratóriummal kapcsolatos teendők miatt csúszhat az indulás.