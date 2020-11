Kemény ellenállásba ütközött egy fejlesztés - nagy pénzektől eshet el a festői falu

Bekötőutat építene a NIF a pilisborosjenői gyógyszergyártónak, közvetlenül a Natura 2000-es terület mellett, de ezt a keserű pirulát a helybeli lakosok nem nagyon akarják lenyelni.

Ma a festői zsákfalu központjában dübörögnek végig a kamionok, hogy a magyar érdekeltségű, alakulása óta Pilisborosjenőn működő gyógyszeripari vállalkozás termékeit célba jutassák. A faluközponti elhelyezkedésű telephely okozta nehézgépjármű forgalom még úgy-ahogy elviselhető - heti néhány kamionról van szó.

A Meditop Gyógyszeripari Kft. azonban - örvendetes módon - fejlődni kíván, a közelmúltban kaptak 1,5 milliárd forint állami támogatást a kormány Egészségipari Támogatási Programjának keretében. A fejlődés viszont azzal a nemkívánatos mellékhatással jár, hogy a ma még többnyire csendes faluban a forgalom ugrásszerűen nőne.

Megoldásként a Meditop új telephelyet keresett magának a falu határában, ahová a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. bekötőutat építene a 10-es úttól. A helybeli lakosok már a hír hallatán háborognak. Azok, akiknek a háza előtt vezetne el az új út, érthető módon ellenzik a tervet, de itt és most ennél többről van szó: a falu egy része tiltakozik, demonstráltak a témában rendezett falufórumon, szórólapoznak és aláírást gyűjtenek.

Egyrészt, mert az út egy szakaszon közvetlenül a Natura 2000-es terület mellett futna, ami természetvédelmi aggályokat vet fel, másrészt attól tartanak a pilisborosjenői lakosok, hogy sok távoli autós a gyakran beduguló 10-es út egérútjaként használná a tervezett utat a Megyeri híd felé, óriási forgalmat generálva ezzel az eddig csak borosjenőiek által használt úton.

Nem könnyű dönteni

Az önkormányzat honlapján már külön aloldalt nyitottak a tervezett bekötőútnak, ami a probléma súlyát mutatja. Ha népszavazásra nem is, de alapos közvélemény kutatásra sort kerítenek hamarosan, hogy fel tudják mérni az ellenzők és támogatók arányát és érveiket. Reális a veszély, hogy az új út hátrányos következményekkel is járhat - mondja lapunknak Tömöri Balázs pilisborosjenői polgármester.

Csakhogy mégsem olyan könnyű dönteni a kérdésben. A pénz mellette szólna: az alig négyezer lelket számláló falu ugyanis középtávon évi 120-150 millió forintot veszíthetne el. A Meditop ma Pilisborosjenő egyik legnagyobb adófizetője. Ha nincs új út, a gyógyszeripari vállalat fontolóra vehetné, hogy nem itt fejleszt, inkább elköltözik Pilisborosjenőről és máshol rója le az iparűzési adóját. Emiatt az önkormányzat elsősorban a 10-es út melletti gazdasági övezet besorolású ingatlanokon megvalósuló fejlesztésnek örülne, amely megvalósulása esetén a cég is növekedhet Pilisborosjenőn, a tervezett bekötőút pedig okafogyottá válik.

10-15 kamionnak építenék az utat?

Úgy hallottuk, a NIF közlekedési szakértői azzal nyugtatgatják a helybélieket, hogy az új úton csak heti 10-15 kamion járna. Ez az alacsony szám viszont felveti a kérdést: miért lenne érdemes ennek a kis forgalmú útnak a megépítésére akár másfél milliárd állami forintot költeni?

A NIF lapunk kérdéseire adott válaszaiból lényegében az olvasható ki, hogy a pilisborosjenői önkormányzat állásfoglalására várnak. Ugyanis 2019 őszén teljesen új összetételű önkormányzat állt fel, mely az állásfoglalás megadása előtt meg akarja ismerni az összes körülményt, szempontot és meg akarja hallgatni az érdekelt feleket, a falubelieket.

"A Pilisborosjenőre tervezett Ipartelepi bekötőútra az önkormányzati testület jelölt meg végpontot, amelyet 2019 decemberében nem erősített meg. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem határozta meg a tervezési szakasz végét, így a tervezett út hossza és annak függvényében a bekerülési költsége nem határozható meg. Az út kezelője az önkormányzat lenne" - közölte a NIF, amelynek a lakossági tiltakozásról is tudomása van. "A folyamatban lévő tervezési feladat része az önkormányzat és a helyi lakosok véleményének megismerése. A végleges tervek az önkormányzat és a lakosok véleményének figyelembe vételével is készülnek, ha azok szakmailag is alátámaszthatóak" - írták.

A NIF válaszában külön nem tért ki arra a közösségi aggályra, hogy az új út közvetlenül a lakóházak és a Natura 2000-es terület mellett vezetne.

Mit szól a cég?

Megkérdeztük a Meditop Gyógyszeripari Kft. vezetésétől, mit szólnak a lakossági tiltakozáshoz, továbbá szóba jöhet-e, hogy elköltöznek a településről, ha nem épül meg az ipari bekötőút. Először választ ígért Ács Zoltán ügyvezető igazgató, de aztán lemondta, arra hivatkozva, hogy nincs rá idő, mert rendkívüli feladataik vannak a vírus elleni védekezésben.

A cikk szerzője Varga Zsolt.