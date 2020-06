Kihívót kap a MÁV, nagy verseny jöhet a síneken

Augusztusban indul az első magánvasút Magyarországon, amely a személyszállításban magas színvonalat és fedélzeti szolgáltatást ígér. Augusztustól a Budapest-Bécs-Prága vonalon derül ki, hogy mire megy a MÁV ellen a RegioJet.

Július legvégén kezdheti meg magyarországi szolgáltatását a ­RegioJet magánvasút. A társaság az elsőként a Budapest-Bécs-Prága útvonalon közlekedő járatain magas színvonalú fedélzeti szolgáltatást nyújt, és az állami árkiegészítés nélkül is a nemzeti vasúttársaságok árainál kedvezőbb jegyárakat kínál - kezdi cikkét a Magyar Nemzet az új piaci belépőről.

A Szlovákiában és Csehországban kifejezetten népszerű vonattársaság eredetileg június 15-én indította volna el vonatjáratait Magyarországon, aztán a koronavírus-járvány erre is hatással volt, de most már többszöri halasztás után biztosnak tűnik a július 31-i indulás. A MÁV kihívója először nemzetközi vonalon indul el: a Prága és Bécs között közlekedő vonatai közül két párat meghosszabbít Budapestig. Ami újdonság lesz a magyar szolgáltatáshoz képest, hogy a fapados repülőkhöz hasonló utaskísérői rendszer működik majd a járatokon, vagyis lehet élelmiszert, újságokat, kávét is vásárolni a vonatokon. A helyfoglalás pedig eleve mindenkinek jár majd, ahogy egy frissítő is.

Az ígéretek szerint a lehető legolcsóbb jegyekkel várják majd az utasokat a RegioJet vonatán. A kedvezmények mindenki számára elérhetők lesznek, a jegyárak pedig nem változnak a vonat indulásáig. A szerelvényeken három komfortszint van: standard, relax és business.