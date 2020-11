Komoly változás a Lidl kenyereknél és más sajátmárkás termékeknél

A Lidl Magyarország 2019-ben jelentette be, hogy 2025-ig saját márkás termékei esetében átlagosan 20 százalékkal csökkenti a hozzáadott só- és cukortartalmat. Az intézkedésnek köszönhetően az optimalizált termékeket vizsgálva elmondható, hogy a 2019-es gazdasági évben az áruházlánc közel 18 tonna sóval és több mint 196 tonna cukorral kevesebbet használt fel.

A Lidl Magyarország termékfejlesztési stratégiájának kialakításakor meghatározó szempont volt az a tény, hogy a magyar lakosság az ajánlottnál lényegesen több sót és cukrot visz be napi szinten, ezért ezek mérséklését kiemelt célként tűzte ki a vállalat. A döntés értelmében az áruházlánc beszerzési politikájának egyik fontos elemévé vált, hogy 2025-re 20 százalékkal kevesebb hozzáadott cukor-és sómennyiséget használ fel saját márkás termékei körében.

Stratégiánknak köszönhetően egyre több saját márkás termékünkről elmondható, hogy kevesebb hozzáadott só- és cukortartalommal készül az ízélmény befolyásolása nélkül, mellyel hozzájárultunk vásárlóink egészségének megőrzéséhez- idézi a diszkontlánc közleménye Tőzsér Juditot, a vállalat kommunikációs vezetőjét.

Az optimalizált termékek a vásárlók számára is publikusak, sőt a diszkontlánc november 5-től két héten keresztül akciós újságjában is kiemelt felületet szentel arra, hogy edukálja a fogyasztókat. A termékek közül a Lidl Magyarország saját fejlesztésű, 1 kg-os félbarna kenyere immár 15 százalékkal kevesebb só felhasználásával készül, ami azért is fontos, mert a hazai felmérések szerint a magyar felnőtt lakosság sóbeviteléhez a fehér és félbarna kenyerek járulnak hozzá a legnagyobb arányban.

Emellett 29 százalékkal kevesebb sót tartalmaznak a saját márkás sertéscomb szeletek, amely egyébként magas, 94 százalék hústartalommal rendelkezik, de a szintén saját márkás sertés májasok esetében is 13-22 százalékkal csökkent a só mennyisége az eredeti receptúrához képest. A reggelizőpelyhet és kakaóscsigát tekintve a cukoroptimalizálás előbbi esetében 23 százalékot, utóbbinál 18 százalékot jelentett. Az érintett termékek listája az akciós újságon kívül megtekinthető a vállalat weboldalán is - írják.