Indul a lakásfelújítási hitel: lesz-e elég szakember, ügyintéző hozzá?

Öt banknál már kapható, és további jó néhány hitelintézetnél lesz majd néhány héten belül kamattámogatott lakásfelújítási hitel. Érdeklődőből nem lesz hiány, inkább csak attól lehet tartani, nem lesz elég építőipari szakember, aki elvégezze a munkálatokat, és az ügyintézők sem fogják győzni a hitelek és a támogatások elbírálását.

Már januárban sokan érdeklődtek a támogatott felújítási hitelek iránt a bankoknál, februárban pedig jó néhány banknál el is indult a konstrukció. Kapható már kamattámogatásos kölcsön az OTP Banknál, a K&H-nál, az Ersténél, a Gránit Banknál és a Takarékbanknál is már február 1-től. A következő hetekben további piaci szereplők csatlakoznak hozzájuk: a Raiffeisen néhány nap múlva tervezi az indulást, az UniCredit február második felében lép a piacra a konstrukcióval, a Budapest Banknál március 1-jén indul a felújítási hitel, az MKB pedig pontos dátumot nem közölt, de dolgozik a termék bevezetésén.

A nagybankok közül egyedül a CIB Bank nem kínálja az államilag támogatott hitelt, ők a saját piaci alapú terméküket versenyeztetik meg az államilag támogatott konstrukcióval. Egy szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitelről van szó, amelyre azok az ügyfelek, akik igazoltan lakásfelújításra fordítják a pénzt, kamatkedvezményt kapnak. A Magyar Államkincstártól érkező állami támogatást ebbe a hitelbe is díjmentesen be lehet törleszteni, mivel a futamidő alatt egy alkalommal 3 millió forintig ingyenes az előtörlesztés. Az államilag támogatott hitelnél viszont többet lehet felvenni: a maximális hitelösszeg ugyanis 10 millió forint, a kamatperiódus pedig lehet öt- és tízéves is.

Ezek a hitel fő jellemzői

A támogatott felújítási hitelt azok a családok vehetik fel, akik jogosultak a most indult állami otthon-felújítási támogatásra, vagyis nevelnek gyereket és igazolják a megfelelő tb-jogosultságot is. A hitel jelzálog-fedezetű, vagyis a felvétele esetén jelzáloggal terhelik meg a család ingatlanját. A kölcsönt 2021. február 1-től 2022. december 31-ig lehet igényelni, a hitel kamata végig fixen 3 százalékos, a hitelösszeg maximum 6 millió forint lehet, a futamidő pedig 5-10 év között van. A hitelbe ingyenesen be lehet törleszteni azt a támogatást, amit később az államkincstár a családoknak visszatérít a beküldött számlák alapján.

A kamattámogatásra akkor jogosult a hitelfelvevő, ha a visszatérített összeg eléri legalább a felvett hitelösszeg negyedét. Ha alatta marad, akkor a kamattámogatás elúszik, és magasabb lesz a kamat. Akkor is elveszíti a kamattámogatást az igénylő, ha a kincstát nem igazolja vissza a jogosultságát, vagy ha a felújítási munkálatok elhúzódnak, nem fejeződnek be egy éven belül. A jogszabály szerint az ötéves állampapírhozamokhoz igazított referenciakamat 130 százaléka plusz 3 százalékpont az ügyleti kamat, vagyis azok, akik nem tudják teljesíteni a felújítási célt számlákkal igazoltan, nagyjából 5,1 százalékos kamattal számolhatnak végül, ami a piaci alapú jelzálog fedezetű szabad felhasználású hitelekhez képest nem különösebben magas.

A hitelt nyújtó bankok közül van olyan, amelyik máris akciózik. A Gránit például a leggyorsabb igénylőknek, akik még februárban vagy márciusban benyújtják a kérelmüket, 20 ezer forintos jóváírást ígér. A teljes dokumentáció benyújtása azonban időigényes is lehet, hiszen jelzáloghitelről van szó. Szükség van értékbecslésre, és közjegyzői okiratba is kell foglalni a szerződést, emiatt a bankok úgy számolnak az első folyósítások legkorábban két-három hét múlva történhetnek meg.

Igény lesz, csak győzzék teljesíteni

Hogy végül mennyi fogyhat el a támogatott lakásfelújítási kölcsönből, arra banki körökben is nagyon tág becslések vannak. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) évente 180 ezer lakás felújítására számított az elmúlt években, ez lehet nagyjából a felső határa az igénylők számának, hiszen nem mindegyik felújítandó ingatlan tulajdonosai jogosultak az állami támogatásra. Egy másik konkrét szám, ami elhangzott a támogatással kapcsolatban, hogy az állam jövőre 300 milliárd forintot fordít az új otthonteremtési programokra, ennek több mint a fele mehet majd el a felújításokra. Vagyis a visszatérítések és a kamattámogatás összege várhatóan meghaladja majd a 150 milliárd forintot.

Hogy ezen hány család osztozik majd meg, az még kérdés. Az érdeklődés a bankoknál hatalmas volt már a hitel indulása előtt is. A K&H Bank felmérése szerint a legtöbben - 31 százalékuk - 1-3 millió forintot szánnak felújításra, 22 százalék még kisebb összeggel, 500 ezer forint és 1 millió forinttal számol, míg 19 százaléknál 3 és 6 millió forint között van a költségvetés. Ez alapján kétmillió forintos átlagos összeggel számolva, az idén akár 75 ezer család is felveheti az állami támogatást, és mellé a hitelt.

Az Erste Bank becslései szerint évente akár 30-35 ezer család is igényelhet majd felújítási céllal kölcsönt, amely lehet jelzáloghitel, személyi kölcsön, vagy a most bevezetendő államilag támogatott otthonfelújítási hitel. Az OTP szerint 50-100 ezer között is lehet a felújítási támogatásra pályázók száma. Nyilván nem mindegyik támogatásra jogosult család vesz majd fel hitelt, de így is jelentősen megnőhet a támogatás miatt a bankok hitelállománya. Ennek persze egy része el is tűnik majd, mihelyst az államkincstár elkezdi előtörleszteni a kölcsönöket.

A kivitelezők és az ügyintézők a szűk keresztmetszet

Az biztos, hogy nagyon sok család döntött úgy, mivel az állam most fizeti ki a felét, most fogják elvégezni a lakásfelújítást, ha kell, ha nem kell. A térkövezéstől az ikeás konyhabútor, illetve a beépített gépek cseréjén át a kerítésfestésig minden aktuális lett. Tervek vannak, pénz is van, csak a kivitelezéshez szükséges erőforrások szűkösek.

Festőt például van, aki legkorábban májusra tudott szerezni, más a ikeás konyhabútorra és beépített gépekre vár reménytelenül a közösségi oldalak bejegyzései szerint, mert a svéd bútoráruház nem képes megfelelő mennyiségben bizonyos elemeket vagy például mosogatógépeket beszerezni.

Ha nagy nehezen sikerül is kivitelezőt találni, akkor is kérdés, hogy az illető milyen áron vállalja majd el a munkálatokat, főleg miután az állami támogatás miatt fehéren, számlával kell dolgoznia.

Nem csak a barkácsáruházak, bútoráruházak és a kivitelezők számítanak rohamra, de a banki alkalmazottak, az értékbecslők és a közjegyzők keze alatt is égni fog a munka. A bankoknál a lakáshitelezés már most is csúcson jár, évente 100 ezer szerződést kötnek meg. A felújítási hitel hasonló mértékű adminisztrációval jár, és az idén 30-50 százalékkal is növelheti a jelzáloghitelek számát. A Magyar Államkincstár sem biztos, hogy egyszerű helyzetben lesz, ha elkezdenek tömegesen beérkezni hozzájuk a számlák és a kérelmek, amelyeket fel kell majd dolgozni.

A támogatást igénylőket, főleg azokat, akik hitelből oldják meg az önerőt, pedig szorítani fogja az idő, hiszen ha nem teljesítik egy éven belül a felújításokat, nem szereznek időben igazolást a kincstártól, az állami kamattámogatást is elbukhatják majd.