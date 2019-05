Mágus, milliárdos, zenész - íme, a legnagyobb adótartozók

Felszámolták a tévés volt cégét

A Fővárosi Törvényszék 2019. április 12-én jogerőre emelkedett végzésével befejezte a Valkomédia Plusz Tanácsadó és Szolgáltató Kft. elleni felszámolási eljárást, a céget megszüntette - derül ki a Cégközlönyből. Az egyszerűsített felszámolás 2017 áprilisában indult el egy 2016 februárjában benyújtott felszámolási kérelemre. A kft. ügyvezető-tulajdonosa Héder Ildikó Katalin, akit a bíróság kötelezett arra, hogy fizesse meg a felszámolás költségeit, a felszámolói és a közzétételi díjakat. A Valkomédiában 2010 decembere és 2016 márciusa között tulajdonos volt Héder Ildikó férje, Héder Barna is - derül ki a Céginfo.hu adataiból. Héder Barna televíziós műsorvezetőként is ismert, a legutóbb 2017-ben a Duna tévé Maradj talpon! című vetélkedőjében lehetett látni, 2016. február és 2017. november között az M4 Sport csatornaigazgatója volt. A Valkomédia főtevékenysége az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de számos más tevékenységet is bejegyeztek, a napilapnyomástól a légi szállítóeszköz kölcsönzésén át az ingatlan-adásvételig. Hogy mekkora tartozással dőlt be a Valkomédia, nem derül ki a cégadatokból. A vállalkozás utolsó elérhető mérlege 2014-es, az évben 6,3 millió forint nettó árbevétel mellett 2,6 milliós veszteséggel zárt, a kötelezettségei 1,9 millió forintot tettek ki. A céggel szemben az adóhivatal 2015-ben végrehajtást kezdeményezett, amely a cégadatok szerint a felszámolás elindulása előtt két hónappal megszűnt. A Héder Barnához köthető cégek közül idén februárban NAV-végrehajtás indult a testedzési szolgáltatást nyújtó L.V. Campro Vagyonkezelő Kft. ellen. (A cég adószámát februártól májusig felfüggesztették.) Január óta felszámolás alatt van a 2015-ben még 60 milliós forgalmat bonyolító ATSA Fitness és Egészségmegőrző Kft., amelyben Héder tulajdonostársával 2017 májusáig volt benne, majd a szerbiai lakóhelyű Sarkanj Marija érdekeltségébe került (akit a bíróság 2018-ban öt évre eltiltott a cégvezetéstől).