Már megint a gazdagok járnak jól?

Bár nagy érdeklődés mellett indult el a babaváró hitel, az első adatok alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy - alighanem az eredeti célnak megfelelően - igazán a magasabb jövedelműeknél landol a támogatás. A jobban rászorultakat különböző trükkökkel zárják ki - írta az Azénpénzem.hu.

A gyorsaság és az összeg alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy igazán a magasabb jövedelműeknél landol a babaváró támogatás (azoknak, akiket nyilvánvalóan az sem rázna meg, ha baba híján egyben és azonnal le kellene tenniük 2,1 millió forintot - ennyi ugyanis a fizetnivaló a a 10 millió forintos babaváró hitel 60. hónapját követően, ha nincs meg az első gyerek). Alighanem az eredeti célnak megfelelően. A szabályozást ugyanis úgy alakították ki, hogy a lehetőségből több réteget is kizártak - írta a pénzügyi portál.

A jogalkotók külön módosítással gondoskodtak arról, hogy kaphasson babavárót, aki szerepel ugyan a központi hitelinformációs rendszer negatív adóslistáján, de tartozását már rendezte. A fő szabály szerint a teljesítéssel lezárt mulasztások egy évig szerepelnek a nyilvántartásban, majd azokat 12 hónapon belül automatikusan törlik. Azok az esetek azonban, amelyeknél a hitelmúltat egyezséggel zárták le (kapott valamilyen engedményt az adós) a lezárástól számított 5 évig, az eredeti adatátadástól számítva legfeljebb 10 évig bent maradnak a negatív rendszerben.

A bankok többnyire nem zárkóznak el attól, hogy a babaváróval szabaduljon meg valaki régi hitelétől, de sokaknak ez a pálya is lejt. Itt is is a banki szempontok érvényesülnek. A babaváróhoz mindenütt előírják, hogy az igénylő számlát nyisson a kölcsönkérelmét befogadó banknál. Amennyiben ő a kívánatos ügyfelek közé tartozik (magas az igazolt jövedelme, és azt hajlandó a számlára utaltatni), akkor még a régebbi hiteltől is könnyebben szabadulhat.

