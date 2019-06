Mától forgalmazza a 2Rule kollekcióját az Intersport

Az Intersporttal kötötte meg első kiskereskedelmi megállapodását a 2Rule termékeket gyártó Magyar Sportmárka (MSM) Zrt.

Domokos László , 2019. június 20. csütörtök, 16:03 Fotó: MTI Fotó / Mónus Márton

A sportkereskedő a 2Rule csapatoknak tervezett kollekcióját forgalmazza 12 magyarországi üzletében - jelentette be Bendik Bernadett, az MSM vezérigazgatója. A termékkínálat az Intersport webáruházában is elérhető lesz.

Cégünk elkötelezett Magyarország mellett, partner a magyar brandek, sportmárkák kiépítésében - fogalmazott Horváth Csobán, az Intersport Magyarország ügyvezető igazgatója.

A magyar sportszergyártó a budapesti bemutatótermét tavasszal nyitotta meg a Váci úton, ahol a profi csapatok képviselői a saját kollekciójuk megtervezéséhez, összeállításához kapnak szakmai segítséget, majd a megrendelt termékeket az MSM Zrt. kiszállítja.

A cég egyedi kollekciók kialakítását is tervezi, a vevők kreatív magyar divattervezők exkluzív, hétköznapi viseletre tervezett kollekcióiból választhatnak majd. Több dizájner is elküldte már vázlatait, az exkluzív kollekciókhoz szükséges szabásmintákat a cég mintavarrodája fejleszti. Hamarosan indul a cég webshopja is. Az online kereskedelemben a kisebb, amatőr csapatok egyedi igényeit és a minőségi sportruházat kedvelőit is kiszolgálják majd.

A Mészáros család tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. 2018. októberében megvásárolta Kővári Ágnes 30 százalékos tulajdoni részesedését a Magyar Sportmárka Zrt.-ben, így a Talentis Group lett a zrt. kizárólagos tulajdonosa.