Megdöbbentő véleményük van a kkv-knek a bankokról

Annyira elégedettek a kis- és középvállalkozások, hogy csupán a 2 százalékuk váltana bankot egy éven belül, de az Ersténél 1 százalék alatt van ez az arány.

Javult az elmúlt években a kkv-ügyfelek kiszolgálásának minősége a magyarországi hitelintézeti szektorban - derült ki az Erste Bank megbízásából készített felmérésből. A hazai kkv-k bankolási szokásait elemző, tíz éve készülő kutatás legfrissebb felméréséhez 900 vállalkozás vezetőit kérdezték meg. Az agráriumtól a feldolgozóiparon át a szolgáltatószektorig különféle ágazatokban működő, évi 300 millió és 15 milliárd forint közti árbevételű cégek között voltak az Erste saját partnerei illetve más bankok ügyfelei.

A pénzügyi szolgáltatások folyamatosan javuló színvonalának köszönhetően mérséklődik a különbség az egyes bankok ügyfél oldali megítélésében, és ezzel párhuzamosan csökken a kkv-partnerek bankváltási hajlandósága. A kis- és középvállalatok továbbra is árérzékenyek, az erősödő verseny miatt azonban az egyes pénzintézetek közötti árazási különbségek olvadnak, így a váltásban ma már kevésbé a költségek a meghatározók. Az ügyfelek jellemzően a kiszolgálás minősége alapján döntenek egyik vagy másik bank mellett - ismertette a felmérés eredményeit Szerdahelyi Róbert, az Erste kis- és középvállalatokkal foglalkozó területének igazgatója.

Az bank az utóbbi öt évben folyamatosan javítani tudta mutatóit, a legfrissebb felmérésükből is látszik ez. A partnerek elsősorban az Erste-tanácsadók, kapcsolattartók felkészültségét, szakmai kompetenciáját, rugalmasságát, valamint a bank digitális szolgáltatásainak minőségét emelték ki a pozitívumok között. A munkaerőhiánnyal minden pénzintézetnek, így nekik is meg kell küzdeniük. A banki tapasztalattal rendelkező szakemberekre más szektorokból is nagy a kereslet, így egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő emberek megtalálása, megtartása - magyarázta Szerdahelyi Róbert. A felmérés tanúsága szerint az elmúlt évekhez képest tovább nőtt az Erste ismertsége a kkv-ügyfélkörben. A bank vállalkozó partnereinek kevesebb, mint egy százaléka tartja reálisnak, hogy 12-24 hónapon belül átmenne máshova. Ez az arány a fele a piaci átlagnak.

Az Erste Bank hitelezett kkv-ügyfeleinek száma 2019 február végén több mint 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a hitelállomány 27 százalékkal gyarapodott egy év alatt. A mezőgazdaságban közel 23 százalékkal nőtt a hitelállomány 2018 februárjához képest, az élelmiszeripari vállalkozások hitelállománya 27,5 százalékkal bővült, míg az autógyártás területén több mint 28 százalékkal nőtt a volumen. A legnagyobb növekedés a gépgyártás területén működő kkv-k esetében volt: itt a hitelállomány egy év alatt több mint 54 százalékkal gyarapodott. Az 1000 milliárd forintos keretösszegű NHP Fix programból 10 százalékos részesedést szeretne elérni a hitelintézet.