Megfelezte árait a magyar Ikea

Autóinkat bemelegítették, az utolsó eligazításon kapunk még egy-egy Győzike mintájú övcsipogásgátló műanyagot, mert a Bajkálon nem csatoljuk be a biztonsági övet. Elmondják, hogy nem kell félni, ha beszakad a jég: az autó elég lassan süllyed el, bőven van idő kijutni. Hahaha! Hát ez nagyon megnyugtató. Prédikálni, úgy értem, másokat megnyugtatni én is nagyon jól tudok: vízbe eséskor csak egy gyors mozdulat kicsattintani az övet, bezzeg ha öv nélkül csapódsz a vízbe, bevered a fejed a kormányba, vagy valamibe. Kontrollálatlanul robban a pofádba a légzsák, elájulsz, és mire felébredsz, meg is fulladtál odalent. Itt viszont nagyon nem akarom elképzelni, milyen, amikor előttem süllyed meg hirtelen a horizont. Sebaj, beülünk az autókba, mindegyikbe raktak pár csokit, rágót, és egy-egy vontatókötelet.