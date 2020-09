Meglepetéssel állt elő az ALTEO

Új megoldással állt elő az ismert energetikai szolgáltató és kereskedő, hogy csökkentse a megújuló villamosenergia-termelők terheit. A kötelező átvételi rendszer (kát) szabályozásában áprilisban bevezetett változásokra reagáltak, de arra is, hogy 2030-ig méretben és bevételi lehetőségben is megsokszorozódik ez a piaci szegmens.

2020. április 1-jétől jelentős változás következett be a kát rendszer mérlegkör tagjainak menetrendi eltérésének elszámolásában, mely jelentős többlet terhet ró az érintett termelőkre. Erre kínál intelligens, teljeskörű és kockázatmentes menetrendezési szolgáltatást Sinergy márkanév alatt az ALTEO.

A pontos menetrendezés iránti szigorú követelmények olyan kihívások elé állítják a jellemzően kisebb méretű erőmű tulajdonosokat, beruházókat és üzemeltetőket, amelyek meghaladhatják a reálisan ráfordítható erőforrásaikat. A kát-rendszer pótdíj elszámolásának átalakítása eredményeként ugyanis a termelők és menetrend-csoportok kötelesek a tervezett menetrendjüktől való eltérés arányában megfizetni az okozott kiegyenlítő energia költségeiket. Emiatt - de méretgazdaságossági okokból is - érdemes menetrendezési tevékenységüket külső szakértőre bízniuk. Az ALTEO leányvállalata, a Sinergy Energiakereskedő Kft., amely szeptember 23-tól menetrendezési szolgáltatásokkal bővíti tevékenységét.

A társaság sok éves releváns erőművi üzemeltetés és termelésmenedzsment tapasztalatával, a cégcsoport tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő 32 db kátra jogosult (nap, szél, víz, biogáz, depóniagáz) erőművével, nyolc földgáz tüzelésű erőműből, három szélerőműből és egy ipari méretű villamosenergia-tároló létesítményből álló saját Szabályozási Központjával és önálló fejlesztésű mesterséges intelligencia alapú megoldásaival minden olyan eszközzel és kompetenciával rendelkezik, ami hazánk meghatározó piaci szereplőjévé tette, és ami alapján az ország egyik legjelentősebb aggregátorává válhat.

Az ALTEO a piac egyik legnagyobb és legerősebb, jól diverzifikált megújuló energiaforrást hasznosító erőművi portfólióval és Szabályozási Központtal is rendelkező szolgáltatója. A jelenlegi jogszabályi környezet csak idén április 1-től hatályos, és már rövidtávon is újabb változásokra számítunk. A jogszabályi környezet ilyen dinamikával történő változása esetén kiemelten fontos lehet a termelők számára egy stabil, tőkeerős, komoly szakmai tapasztalattal és reputációval rendelkező szolgáltató választása. Természetesen vannak egyéb szolgáltatók is a piacon, de vállalatunk kiemelkedik jelentős méretű, és mind geográfiai, mind technológiai értelemben jól diverzifikált saját tulajdonú termelő portfóliójával, saját villamosenergia-tároló kapacitást is integráló Szabályozási Központjával, illetve évtizedes kereskedelmi, üzemeltetési és termelésmenedzsment tapasztalatával" - közölte a cég közleméyében Luczay Péter, az ALTEO Csoport vezérigazgató-helyettese.

Az új szolgátatás egyik fő jellmezője a stabilitás és a kiszámíthatóság: fix díjazásért kínál egyszerű konstrukciót és nyújt olyan szolgáltatást a kát és metár-jogosult vagy a kát-ból már kieső időjárásfüggő termelők részére, amely teljes mértékben mentesíti őket a menetrendezés okozta pótdíj fizetési kötelezettség alól. A társaság egyéb, ehhez kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs szolgáltatásokat (pl. MEKH jelentések, MAVIR ügyintézés) is biztosít. A versenyképes és kiszámítható havi díjon felül a partnerek részéről semmilyen egyéb biztosíték, letét nyújtása nem szükséges. Ez a konstrukció nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Sinergy-hez csatlakozó termelők stabil és kiszámítható pályán működhessenek, saját kompetenciáik mentén magas hozzáadott értékű tevékenységet végezhessenek.

Kockázatmentes termelésmenedzsment szolgáltatásával a társaság a kát-jogosult termelőkön felül, a még próbaüzem alatt álló erőműveknek és a prémium jogosultsággal rendelkező termelőknek (metár) is megoldást kínál. Ezen kívül, a jól szabályozható kapacitásokkal rendelkező termelők számára, garantált eredményt biztosító konstrukció keretében lehetőség nyílik a Sinergy Szabályozási Központjához való csatlakozásra is.

ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója szerint 2021-ben mintegy 2 gigawatt (GW) időjárásfüggő megújuló energiaforrás alapú villamosenergia-termelő lesz a magyar villamos energia rendszerben. Ez a méret 2030-ra 5 GW körüli szintre nőhet, így a a menetrendezési szolgáltatás iránt kereslet vélhetően ezzel párhuzamosan nő majd. Az ártámogatott megújuló energiatermelőkre vonatkozó összesített kiegyenlítési költség 2030-ra elérheti akár a 35-40 milliárd forintot, ami felértékeli az ALTEO által most bevezetett szolgátatást. "A menetrendezési tudás és az aggregátori kompetencia folyamatos felértékelődésére és egy nagyon jelentős potenciállal rendelkező villamosenergetikai részpiac kialakulására számít, amelynek meghatározó szolgáltatójává kívánunk válni." - mondta ifj. Chikán Attila.