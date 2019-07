Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most már hivatalos: Mészáros cége bevásárolta magát a Tigázba

Megérkezett a hivatalos bejelentés: Mészáros Lőrinc tényleg a MET-be is belépett! Az Opus Global tőkeemelés útján szerezte meg a Tigáz részvények mintegy felét.

A svájci központú MET csoport tőkeemelésről szóló részvényjegyzési megállapodást írt alá a Status Energy csoporttal. Az erről kiadott sajtóközlemény szerint az Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelésébe tartozó Status Energy Magántőkealap, a leányvállalata révén közel 50 százalékos (közvetett) tulajdont szerzett a Tigáz Zrt.-ben.

Az Opus Globál Nyrt.-ben 2017-ben szerezett tulajdonosi jogokat Mészáros Lőrinc, a Budapesti Értéktőzsde 2018. szeptember 16-i adatai szerint a cégben Mészáros Lőrinc nevén 77 millió részvény van. Ez 23,67 százalékos tulajdonhányadot jelent.

A most bejelentett tranzakció értelmében a Status Energy Magántőkealap leányvállalata, a Status Energy Kft. tőkeemeléssel az MS Energy Holding AG-ban 50 százalékos közvetlen - ennek révén pedig közvetetten 49,57 százalékos - részesedéshez jut a Tigáz Zrt.-ben. A gázhálózati cég továbbra is a MET-csoport konszolidációs körében marad, a szakmai irányítását pedig továbbra is Lehőcz Balázs Gábor látja el. A vezérigazgató munkáját üzletfejlesztési és stratégiai vezérigazgató-helyettesként Kiss Csaba (a Status Energy csoport delegáltja) segíti.

A Tigáz Zrt. igazgatóságába a befektető azt a Baji Csabát delegálja, aki az Opus energetikai divíziójának vezetése mellett néhány hete a Mátrai Erőmű új menedzsmentjének is tagja lett - az állami energiaholdin MVM egykori első embere a felügyelőbizottsági tagja lett.

