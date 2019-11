Nagyon fájna a készpénzes nyugdíj megszüntetése vidéken

Nem lesz könnyű életük a kistelepülések lakóinak, ha megvalósul, amit a bankok szeretnének, hogy a nyugdíjakat kizárólag bankszámlára utalják majd, a bármely ATM-ből történő ingyenes készpénzfelvételt pedig eltörlik, vagy korlátozni kezdik. A bankok ugyanis a kistelepüléseken alig üzemeltetnek ATM-eket, még akkor sem telepítenek ilyen berendezéseket, ha ügyfeleik tekintélyes hányada lakik községekben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint Magyarországon összesen valamivel több mint ötezer ATM található, ezek ötöde megyeszékhelyen van. A legnagyobb játékos a porondon az OTP, amely 1933 automatával rendelkezik. Szintén jelentős szereplő a piacon a Takarékbank a maga 900 ATM-jével, amelyek közül viszonylag sok kisebb településeken található. A nagy üzemeltetők között van még az Euronet is, amely főleg Budapestre és a nagyobb vidéki városokra koncentrál.

A bankok többsége azonban főleg a fiókjaiban üzemeltet ATM-et, a fiókok száma viszont folyamatosan csökken, az idei év közepén már csupán 1981 volt a hálózati egységek száma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. 2013 közepén még 3244 bankfiók volt Magyarországon, vagyis a hálózati egységek 38 százaléka szűnt meg hat év alatt. A megmaradt egységek pedig jellemzően a fővárosban vagy a nagyobb városokban vannak.

Nagyobb városokra koncentrálnak

Minden bankra jellemző, hogy a nagyobb településekre koncentrál, amikor ATM-et telepít ki. Az UniCreditnek például 170 ATM-je van, ebből csupán kettő található községben, miközben az ügyfélkör 19 százaléka községekben él. A K&H-nál az ügyfelek 29 százaléka falusi, 32 százaléka él Budapesten vagy megyeszékhelyen. A 478 ATM-ből 91 Budapesten, 94 pedig megyeszékhelyen található.

Az MKB-nál az ügyfélkör csaknem fele lakik kisebb városban vagy községben, a 66 ATM-ből viszont csupán 24 található megyeszékhelynél kisebb településen. Az Ersténél a kliensek 22 százaléka fővárosi, őket több mint 100 automata szolgálja ki, a megyeszékhelyeken élő 20 százalék szintén több mint 100 ATM-et használhat helyben, miközben a kisebb településeken élő 58 százaléknak 200-nál kevesebb automatát telepített a bank. A Budapest Bank termináljainak is kevesebb, mint a fele van megyeszékhelynél kisebb településen.

Ha tehát a más bankok ATM-jeiből történő ingyenes készpénzfelvételi lehetőség eltűnik, ezeknek a hitelintézeteknek az ügyfelei pórul járhatnak. A banki ATM-ek mellett a postákon is fel tudnak venni készpénzt a banki ügyfelek, a postahivatalok száma tavaly év végén még meghaladta a 2400-at, ezekből azonban 300-at október közepén bezártak, és jellemzően a kistelepüléseken lévő intézmények húzták le a rolót.

Túl sok a bankfiók

Miközben a vidéki banki ügyfeleknek a fiókbezárások miatt egyre többet kell utazniuk, ha igénybe akarnak venni bizonyos szolgáltatásokat, Nagy Márton, az MNB alelnöke még a jelenlegi fiókszámot is sokallja. Azt viszont az MNB-s alelnök is elismerte, hogy sok lakossági ügyfél számára nehézséget jelent a bankfiókban elérhető szolgáltatások igénybevétele. A hazai települések háromnegyedén nem található hitelintézeti fiók, ami országosan a lakosság negyedét, egyes megyékben pedig akár felét is közvetlenül érinti.

A fiókbezárások fő oka a költségcsökkentés volt, amit a bankokat érintő kormányzati intézkedéseknek is indokoltak, köztük a rekord veszteséget okozó forintosítás és elszámolás 2014-ben, valamint a 2013-ban bevezetett tranzakciós illeték és az emellé társított ingyenes készpénzfelvétel. Utóbbi azért fáj nagyon a bankoknak, mert bár nekik díjmentesen kell biztosítaniuk a lakossági ügyfelek számára havonta kétszer összesen 150 ezer forintig az ATM-es készpénzfelvételt, az állam ennek ellenére is beszedi tőlük az ilyen ügyletek után a 0,6 százalékos tranzakciós illetéket. Ha egy ügyfél maximálisan kihasználja a lehetőséget, vagyis kiveszi a 150 ezer forintot, az a banknak havonta 900 forintnyi adóterhet jelent.

Egyre többet kell utazni

Nem vitás, a bankoknak elemi érdekük, hogy leszoktassák a készpénzhasználatról az ügyfeleiket, amit több hitelintézet akciókkal, felvilágosító kampányokkal próbál elérni. Az ügyfelek egy része azonban nem vevő erre, továbbra is a készpénzt preferálja. A tranzakciós illeték bevezetését követően ráadásul megugrottak a számlavezetési díjak, ami sok nyugdíjast arra késztetett, hogy a korábban bankszámlára érkező járadékot inkább készpénzben kérje a postástól.

Azokkal az ügyfelekkel viszont, akiknek olyan településen laknak, ahol nincs se ATM, se bankfiók, és a boltban sem fogadják el a bankkártyát, nem sokat törődnek. Ennek a jellemzően idősebb, és szerényebb anyagi helyzetű ügyfélkörnek viszont jócskán megnehezítené a helyzetét, ha bankszámláról kellene felvenni a nyugdíját. A Takarékbank annyival próbálja enyhíteni a helyzetet, hogy azokat a településeket, ahol korábban bezárták a fiókjaikat az ATM-mel együtt, most 15 darab mobil bankfiókokkal látogatják, amelyekben ATM is van.

Az Erste a Takarékbankkal kötött egy megállapodást, amelynek értelmében a takarékos ATM-eket az Erte sajátjaival azonos kondíciók mellett használhatják az ügyfelek. A többi hitelintézet azonban még ennyit sem tesz: számukra a kistelepüléseken élő ügyfélkör kiszolgálása kimerül abban, hogy eleget tesznek a törvényi kötelezettségnek, vagyis megengedik, hogy a kliensek ingyen használhassák havi 150 ezer forintig mások, közelebb lévő ATM-jeit.

Elektronikus megoldások

Készpénz nélkül is meg lehet talán majd oldani szinte minden tranzakciót akár falun is. Nagy Márton például rendületlenül hisz az okostelefonokban, és az ezekhez kapcsolódó fejlesztésekben. Valóban megoldást jelenthet a jövő márciusban induló azonnali fizetés, és ennek részeként a fizetési kérelem is, amivel bankszámláról a rezsiszámlát is kiegyenlíthetik majd a legkisebb településen élő emberek is. Ha van tehát okostelefonja a falusinak, akkor legalább a rezsi miatt elvileg nem kell majd készpénzt kivennie.

Az azonnali utalás az olyan falun jellemző készpénzes tranzakciókat is kiválthatná elvben, amikor a szomszéd néhány ezer forintért besegít valamivel, lepermetezi a kertet vagy felvágja a tűzifát. Ha van a másik félnek bankszámlája, elvileg öt másodperc alatt megkaphatja átutalva a pénzét. Kérdés persze, hogy az eddig készpénzhez szokott idősebb lakosság mennyire szívesen áll át az új technológiára, amelynél elég elgépelni a telefonszámot, és máris nem a megfelelő emberhez kerül a pénz.

