Óriási razziát indít a NAV és ez csak a kezdet

A Bálint-naphoz kapcsolódó felhajtáshoz igazítja első nagy ellenőrzési akcióját az adóhatóság, a kereskedők gyakorlatilag az egész országban számíthatnak a revizorok kopogtatására.

Valentin-napon a kereskedelem egyes ágaiban sokszorosára ugrik a forgalom, amivel tisztában vannak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is. Nem véletlenül rendeltek el a szervezetnél a fél országra kiterjedő razziát - írja a Magyar Nemzet.

Az ellenőrzés, amit legfrissebb, nyilvános tervében harangozott be a szervezet, biztosan érinti a főváros mellett Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Heves, Somogy, Vas, Veszprém, Pest, Komárom-Esztergom, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyét.

A többi megyében előzetesen nem jelentették be a vizsgálatokat, de nagy a valószínűsége annak, hogy azokon a helyeken is bekopognak majd a revizorok az ilyenkor nagy forgalmat lebonyolító kereskedőkhöz, szolgáltatókhoz.

Az ellenőrzési terv szerint a leggyakrabban a virágosok és az ajándékárusok számíthatnak a NAV érdeklődésére, de a revizorok egyes helyeken felkeresik a parfümériá­kat, az édességárusokat és az ékszerüzleteket is. Egyes vendéglátósok, házhoz szállító éttermek, dísznövényboltok és szabadidős elfoglaltságot kínáló vállalkozások is számíthatnak ellenőrzésre. Elsősorban a nyugtaadást és a nyilvántartásokat vizsgálják. A Valentin-napi akció az adóhatóság ellenőrzési idénynyitójának is tekinthető.