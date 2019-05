Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyakra-főre veszik fel a hitelt a kisvállalatok

Negyedik éve nő a CIB Banknál a kisvállalkozások hitelfelvételi kedve, ami pozitív üzleti hangulatra és jövőképre utal. Ez a tendencia a keleti régiót is jellemzi, azaz Kelet-Magyarországon is szívesen vesznek fel hitelt a legkisebb cégek is.

A CIB kisvállalati szegmensében a kihelyezett hitelállomány 2016-2018 között 17 százalékkal nőtt, az idei év végére a 23 százalékot is elérheti a növekedés. A magyar vállalkozások 99,8 százalékát, a nemzeti összterméknek pedig az 52,5 százalékát adják a kis- és közepes vállalkozások a KSH adatai szerint. Az üzleti optimizmusról beszédes képet ad, hogy ezen a körön belül milyen a kisvállalkozások hitelfelvételi kedve, hogyan alakul a kihelyezett hitelek mennyisége - írják a bank szakértői.

A CIB Bank adatai szerint a kihelyezett hitelösszegek növekedése immár negyedik éve folyamatos, 2019 végére a CIB célja, hogy a kisvállalkozásoknál kihelyezett hitelállománya meghaladja a 40 milliárd forintot. A célkitűzés a bank szakemberei szerint reális, így négy év alatt 23 százalékos lehet a növekedés. Ez azt jelenti, hogy közel 10 milliárd forinttal nőhet a kihelyezett hitelállomány ebben az ügyfélkörben.

Keleten a legnépszerűbb

"Ez a vállalkozói kör mutatja a legvegyesebb képet, többek között a kihelyezett hitelek nagyságában is. 2018-ban a CIB által folyósított legkisebb kisvállalkozói hitel 200 ezer forint volt, a legnagyobb pedig 101 millió. Az átlagos hitelösszeg a kisvállalati szegmensünkben 10,1 millió forint volt" - mondta el Fetter István, a Kisvállalati szegmensért felelős vezető.

Ezen belül a vállalkozások napi likviditását biztosító folyószámlahitel iránt van a legnagyobb érdeklődés, itt 200 ezer és 50 millió forint között mozog az igényelt keretösszeg. 2018-ban a kihelyezett hitelek állományát és darabszámát nézve is a keleti régió járt élen. A hitelállományt nézve a keleti régió 7,8 milliárd forinttal még a budapesti régiót is megelőzte.